Basket C Silver dopo 2° turno girone B.

Basket C Silver Le Bocce al primo ko, sabato prossimo ancora in casa con Pavia

Secondo turno di campionato di Basket C Silver amaro per Le Bocce Erba. Il team di coach Mauro Tagliabue non ha brindato nell’esordio casalingo con il successo ma è stato battuto dallo Scoiattolo Venegono per 65-72 dopo aver condotto per oltre metà gara. In evidenza tra i locali Smaniotto top scorer con 23 punti. Le Bocce sabato prossimo cercherà riscatto ancora in casa contro la Sanmaurense Pavia ferma ancora al palo.

Il tabellino del 2° turno girone B

Erba – Lo Scoattolo Venegono Basket 65 – 72 Parziali 18-16, 36-31, 50-64

Erba : Rigamonti 13, Smaniotto 23, Corti, Caimi, Meroni 11, Esposito n. e, Spreafico 4, Sironi, Dominioni 3, Stillo, Valsecchi 8, Bergna 3. All. Tagliabue

Venegono: Moalli, Madron ne, Nidola, Belotti 12, Redepaolini 8, Bisognin 2, Beretta 5, Dejace 20, Delle Ave 7, Fauda 4, Poggiolini 14, Mottini. All. Racco

Gli altri risultati

Bernareggio-Nova 56-84, Sanmaurense-Settimo 64-71, Castronno-Voghera 61-57, Mia Lentate-Virtus Olona 73-58, Verbano-Robbio 46-66, Marnatese-Casoratese 70-60, Cerro-Daverio 93-61.

Classifica Girone B

Robbio, Venegono, Mia Lentate, Marnatese, Castronno 4; Le Bocce Erba, Nova, Cerro, Settimo, Fagnano, Bernareggio 2; Voghera, Casoratese, Sanmaurense Pavia, Daverio, Verbano Luino 0

Il cartellone del 3° turno girone B

Venerdì 11 ottobre Nova-Verbano, Castronno-Mia Lentate, Fagnano-Voghera, Venegono-Robbio; sabato 12 Casoratese-Bernareggio, Daverio-Settimo, Le Bocce Erba-Sanmaurense Pavia (ore 21); domenica 13 Cerro-Marnatese.

