Basket C Silver dopo il 6° turno girone B.

Basket C Silver Le Bocce sbanca Castronno e resta in vetta

Nuovo colpo grosso de Le Bocce Erba che sbanca Castronno e resta in vetta al girone B del campionato di basket C Silver. Il team di coach Mauro Tagliabue ha centrato il 5° successo stagionale trascinato dal bomber Mattia Malberti. Le Bocce tornerà in campo sabato prossimo in casa contro la Marnatese.

Il tabellino

Pallacanestro Castronno – Casa Gioventù Erba 46 – 65 (18-17, 24-35, 41-46)

Pallacanestro Castronno : Fongaro, Magistrali, Vanoni 4, Crespi, Balzaretti, Matteucci 18, Bianchi 12, Bologna 1, Aloisi 5, Lenotti 6, Tonani. All. Donati Gabriele

Le Bocce Erba : Esposito 1, Spreafico, Smaniotto ne, Sironi 3, Rigamonti 20, Corti 6, Stillo 2, Caimi 8, Meroni 5, Valsecchi 2, Malberti 14, Bergna 4. All. Tagliabue

Risultati del 6° turno del girone B

Venerdì 1 novembre Mia-Verbano 76-69, Bernareggio-Sanmaurense 70-69, Nova-Marnatese 78-71, Fagnano-Venegono 74-63, Castronno-Le Bocce Erba 46-65; sabato 2 Voghera-Robbio 77-89; domenica 3 Settimo-Cerro 72-69, Casoratese-Daverio 77-78.

La classifica del girone B

Aironi Robbio, Le Bocce Erba, Nova 10; Marnatese, Venegono, Settimo 8; Cerro, Castronno, Mia Lentate, Bernareggio, Fagnano 6; Sanmaurense Pavia, Daverio 4; Casoratese, Verbano Luino 2; Voghera 0.

Il cartellone del 7° turno del girone B

Venerdì 8 novembre Bernareggio-Settimo, Robbio-Casoratese, Sanmaurense-Voghera, Venegono-Nova; sabato 9 Erba-Marnatese (ore 21), Verbano Luino-Castronno, Daverio-Fagnano; domenica 10 Cerro-Mia Lentate.

