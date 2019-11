Basket C Silver stasera si apre il 6° turno.

Basket C Silver Le Bocce ospite del Castronno per mantenere la vetta

Anticipo importante questa sera per Le Bocce Erba che apre il 6° turno d’andata del campionato di basket C Silver rendendo visita al Castronno (ore 21-15). Per il team diretto da coach Mauro Tagliabue l’occasione di cavalcare il suo buon momento e provare a centrare il 4° successo consecutivo che lo manterrebbe in vetta al girone B.

Il cartellone del 6° turno del girone B

Oggi venerdì 1 novembre Mia-Verbano, Bernareggio-Sanmaurense, Nova-Marnatese, Fagnano-Venegono, Castronno-Le Bocce Erba (ore 21.15); sabato 2 Voghera-Robbio; domenica 3 Settimo-Cerro, Casoratese-Daverio.

La classifica del girone B

Aironi Robbio, Le Bocce Erba, Nova Marnatese, Venegono 8; Cerro, Settimo, Castronno 6; Fagnano, Mia Lentate, Bernareggio, Sanmaurense Pavia 4; Daverio, Casoratese, Verbano Luino 2; Voghera 0.

