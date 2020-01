Basket C Silver dopo il 16° turno girone B.

Basket C Silver Erba cade a Venegono e perde la vetta

Continua il momento non felice de Le Bocce Erba nel campionato di basket C Silver. Seconda partita del girone di ritorno e seconda sconfitta di fila per il team di coach Mauro Tagliabue che a Venegono perde match e primato. Le Bocce tornerà in campo già venerdì 31 gennaio ospite della Sanmaurense Pavia battuta all’andata di misura per 67-64.

Il tabellino di Venegono Basket – Le Bocce Erba 86 – 73

Parziali 24-23, 40-44, 67-59

Venegono Basket : Moalli 19, Poggiolini 3, Delle Ave 11, Beretta 11, Dejace 17, Bisognin 13, Fauda 4, Redepaolini 8, Nidola, Madron, Rossi. All. Racco

Le Bocce Erba : Esposito ne, Spreafico 6, Smaniotto 8, Sironi ne, Rigamonti 13, Dominioni 10, Corti 2, Stillo, Caimi, Meroni 11, Valsecchi 4, Malberti 19. All. Tagliabue

Risultati del 16° turno girone B

Venerdì 24 gennaio Nova-Bernareggio 86-59, Robbio-Verbano Luino 75-70, Fagnano-Mia 69-65, Venegono-Le Bocce Erba 86-73; sabato 24 Daverio-Cerro 43-85, Voghera-Castronno 66-74; domenica 26 Settimo-Sanmaurense 79-51, Casoratese-Marnatese 52-67.

La classifica del girone B

Aironi Robbio, Cerro 26; Le Bocce Erba, Marnatese 24; Nova 22; Venegono 20; Settimo, Castronno 18; Mia Lentate, Fagnano 16; Verbano Luino, Voghera, Sanmaurense Pavia, Daverio 12; Bernareggio 8; Casoratese 6.

Programma del 17° turno girone B

Venerdì 31 gennaio Bernareggio-Casoratese, Sanmaurense-Erba (ore 21.15), Mia-Castronno, Voghera-Fagnano, Robbio-Venegono; sabato 1 febbraio Verbano Luino-Nova, Marnatese-Cerro; domenica 2 Settimo-Daverio.

