Basket C Silver verso il 9° turno andata girone B.

Basket C Silver seconda trasferta di fila per Le Bocce reduce da due sconfitte

Anticipo delicato valido per il 9° turno del campionato di Basket C Silver per Le Bocce Erba che questa sera sarà ospite della Virtus Fagnano per ritrovare i due punti che mancano da due giornate. La squadra di coach Mauro Tagliabue è reduce infatti da due stop di fila e ora cerca il colpo in questa seconda trasferta consecutiva che si annuncia molto impegnativa contro un avversario in salute.

Il programma del 9° turno girone B

Oggi venerdì 22 novembre Robbio-Nova, Bernareggio-Mia, Virtus Fagnano-Le Bocce Erba (ore 21.30), Venegono-Marnatese; sabato 23 Settimo-Voghera, Verbano-Casoratese, Daverio-Castronno; domenica 24 Cerro-Sanmaurense.

La classifica del girone B

Nova 14; Aironi Robbio Marnatese, 12; Le Bocce Erba, Cerro, Venegono, Settimo, Fagnano 10; Castronno 8; Mia Lentate, Bernareggio 6; Sanmaurense Pavia, Daverio, Verbano 4; Casoratese, Voghera 2.

