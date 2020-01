Basket C Silver domani al via il ritorno nel girone B.

Basket C Silver la capolista Erba sabato ospita il testacoda con la Casoratese

Il tempo di celebrare il platonico titolo d’inverno de Le Bocce Erba ed ecco che il campionato di basket C Silver è già pronto ad aprire il girone di ritorno. Domani infatti nel girone B sono in cartellone tre anticipi mentre la squadra erbese di coach Mauro Tagliabue sarà di scena sabato 18 ancora in casa dove ospieterà (ore 21) il testacoda contro il fanalino Casoratese già battuto all’andata. In casa Le Bocce il monito è: “Vietato distrarsi e abbassare la guardia”.

Programma del 16° turno girone B

Domani venerdì 17 gennaio Bernareggio-Voghera, Mia-Nova, Castronno-Settimo; sabato 18 Erba-Casoratese (ore 21), Marnatese-Daverio, Verbano-Venegono; domenica 19 Cerro-Robbio, Sanmaurense-Fagnano.

La classifica del girone B

Le Bocce Erba, Aironi Robbio 24; Marnatese, Cerro 22; Nova 20; Venegono 18; Settimo 16; Castronno, Fagnano, Mia Lentate 14; Verbano Luino, Voghera, Verbano Luino, Sanmaurense Pavia, Daverio 10; Bernareggio 8; Casoratese 4.

