Basket Costa supporta il Progetto Sport di tutti Young

Il progetto, promosso da parte di Sport e Salute S.p.A. e sviluppato insieme a FSN (Federazioni Sportive Nazionale), EPS (Enti di Promozione Sportiva) e DSA (Discipline Sportive Associate) ha come obiettivo quello di estendere il diritto allo sport a tutti, dando un supporto concreto sia a quelle famiglie che versano in difficili condizioni economico-sociali, sia ad associazioni sportive che già svolgono attività di carattere sociale sul territorio. L’offerta di svolgere attività sportiva al pomeriggio è gratis per bambini di età compresa tra 5 e 18 anni, che fanno parte di famiglie in condizioni economico-sociali difficili.

Perché anche Basket Costa è scesa in campo?

Basket Costa ha deciso di supportare questo progetto perché è convinta che la pallacanestro e lo sport in generale possano avvicinare sempre più ragazzi e ragazze a svolgere attività fisica e ad avere uno stile di vita sano. Al contempo, offrendo un importantissimo servizio alle comunità di cui fa parte, si tratta di un intervento di carattere soprattutto sociale, atto ad abbattere le barriere economiche e a garantire il diritto allo sport per tutti. Darsi una mano a vicenda, offrendo un servizio a 360° è già uno dei principi che ispirano l’attività della nostra società: in tal senso, questo progetto dimostra ancora una volta come lo sport può diventare il mezzo perfetto per garantire adeguata prevenzione anche rispetto a disagi sociali e psicofisici importanti.

