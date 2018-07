Basket estivo successo del 3 contro 3 in riva al lago.

Il basket estivo ha regalato nel weekend uno di quegli eventi che non poteva essere mancato da tutti gli appassionati del playground. Sul lago di Como nell’incantevole cornice di piazza Cavour sabato 7 e domenica 8 è andato in scena il 2° Jab Sreetball il torneo di basket 3contro3 organizzato da due noti cestisti della palla a spicchi nostrana entrambi ex canturini, Giacomo Bloise e Abass Awudu (assente per alla Summer League di Las Vegas). La manifestazione patrocinata dal comune di Como e organizzata anche in collaborazione con la Casa della Gioventù di Erba ha richiamato tantissimi baskettari non solo lariani che si sono affrontati divisi nelle categorie Senior, Pink, Junior e Kids. In tutto 65 squadre coloratissime, per oltre 200 cestisti di ogni età e categoria. In campo dopo due giorni di bel basket ha sorriso nella categoria Senior i The Chooser one quartetto composto da Andrea Bosa, Massimo Barbisan, Alessandro Longoni e Andrea Aliprandi. Mvp senior eletto: Alessandro Longoni. Nella categoria femminile Pink vittoria meritata della LCA con il poker lariano Stefania Mandonico, Chiara Pozzi, Giulia Pasqualin e Stefania Gatti. MVP tra le Pink: Stefania Mandonico. Nella categoria Junior hanno trionfato i Tacchini composti da Giovanni Marazzi, Vittorio Sirtori, Simone Caglio. Mvp Junior Giovanni Marazzi. Nella categoria Kids Under13 vittoria per I profit n’roll di Emanuele Bombana, Simone Rumi, Nicolo Picarelli e Andrea Borrelli mentre tra i Kids Under10 hanno trionfato gli Arrosto e tiro con Samuele Ghirardi, Simone Ventura e Davide Brivio. Inoltre la gara del tiro da tre punti il 3 point contest Gianmarco De Vita mentre la gara delle schiacciate il dunk contest: Donovan Sullivan. Presente per tutta la due giorni l’organizzatore Giacomo “Jack” Bloise che al termine del torneo non ha nascosto la sua soddisfazione. “Sono veramente felice e ringrazio tutti i partecipanti e lo staff. E’ stata veramente una bellissima edizione baciata dal sole e dal bel tempo. Inoltre anche il livello delle gare è stato molto alto in ogni categoria e si è visto spettacolo ma soprattutto tanto divertimento. Questo era il nostro obiettivo quindi grazie a tutti e arrivederci alla prossima edizione del Jab Streetball…”.

