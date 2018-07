Basket estivo campionati italiani 3 contro 3

Basket estivo la cestista di Albavilla campione d’Italia a Riccione

Riccione in quest’ultimo weekend è stata la capitale del basket estivo italiano visto che ha ospito le finali del 3×3 Italia il grande torneo iniziato a dicembre con il Winter Tour ed è proseguito a maggio, giugno e luglio coinvolgendo 6100 squadre e più di 24mila giocatrici. A Riccione si è svolta una maratona di canestri con 101 gare maschili e 47 femminili, finali comprese, con oltre 1400 spettatori nelle sere di venerdì e sabato. In campo femminile il tricolore è stato vinto da Ancona che ha schierato nel suo quartetto anche la cestista di Albavilla Marta Meroni al fianco di Elisabetta Tassinari, Matilde Dall’Aglio e Federica Nannucci. In finalissima Meroni&C hanno domato Fiorenzuola 14-7 che aveva vinto lo scorso anno laureandosi così con pieno merito campione d’Italia. Ancona dopo aver passato il girone eliminatorio da prima, nei quarti aveva eliminato la grande favorita della vigilia Carbonara Ticino e in semifinale Mestre.

Le parole tricolori di Marta Meroni

“Quella con Carbonara Ticino è stata una gara molto intensa che ci ha dato molta fiducia. Battere una squadra così forte- ci ha fatto capire che avremmo potuto farcela e arrivare in fondo. Abbiamo dimostrato di essere una squadra compatta ed aggressiva”.

Il tabellino della Finale femminile

Fiorenzuola-Ancona 7-14

Fiorenzuola. Occhipinti 3, Nori 1, Schweinbacher 1, Storer 2

Ancona. Tassinari 6, Dall’Aglio 4, Meroni 3, Nannucci 1

Quarti

Carbonara-Ancona 4-6

Semifinale

Ancona-Mestre 13-11

