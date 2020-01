Basket femminile la federazione premia una cestista brianzola.

Basket femminile alla giocatrice tesserata dal Pol’80 Cucciago 1000 euro come premio per studio

Bella notizia per il basket femminile brianzolo. C’è anche una giovane cestista nostrana nell’elenco diramato dalla Federazione Pallacanestro Italiana delle atlete premiate con una borsa di studio per meriti scolastici. Si tratta di Marta Montorfano della Pol’80 Cucciago che gioca anche in serie C con la Pol. Comense. A lei 1000 euro di borsa di studio elargiti dalla Commissione Giudicatrice Fip che ha verificato le oltre 1.100 domande pervenute per l’assegnazione dei Premi di Studio da 1.000 euro ciascuno, indirizzati a beneficio di studenti di Scuola Secondaria di secondo grado tesserati per la Federazione Italiana Pallacanestro e facenti parte di società sportive. La finalità dei Premi di Studio è quella di riconoscere agli atleti/studenti più meritevoli sia in campo sportivo sia scolastico, una premialità che mira anche a promuovere e sensibilizzare le migliori pratiche sportive e il connubio con una adeguata preparazione scolastica.

I Premi di Studio verranno ufficialmente consegnati il giorno 29 febbraio 2020 alle ore 11:30 presso il Salone d’Onore del Coni in Roma alla presenza del Presidente Federale Giovanni Petrucci dove sarà presente anche la cestista brianzola Marta Montorfano.

I Premi di Studio sono stati assegnati ai seguenti atleti/atlete:

Regione Cognome Nome Società (Codice Società)

Abruzzo: Ottaviani Federica – A.S.D. Popoli Hops (2181)

Basilicata: Rando Michele – A.S.D. Invicta Potenza (51095)

Calabria: Stelitano – Antonio A.S.D.Lu.Ma.Ka. Basket (42246)

Campania: Libeccio Lorenzo – A.S.D. Sporting Portici (42207)

Campania: D’amico Antonio Pio – S.S. Felice Scandone Spa (204)

Campania: Zanchiello Monica – A.S.D. Virtus Benevento (42634)

Emilia Romagna: Roveroni Camilla – B.S.L. San Lazzaro Ssdrl (48011)

Emilia Romagna: Zavatta Anita – Libertas Basket Rosa Forli Asd (52969)

Emilia Romagna: Lusvarghi Matteo – Pall. Correggio A.D. (2659)

Emilia Romagna: Migani Niccolo’ – A.S.D. Misano Pirates (52752)

Emilia Romagna: Bertocchi Chiara – Asd 100 2.0 Women Basket College (54653)

Friuli Vg: Rosini Clara – Asd Futurosa Forna Basket Trieste (51844)

Friuli Vg: Sammartini Giorgia – Asd Futurosa Forna Basket Trieste (51844)

Lazio: Pugliese Marta – U.S.D. Athena Basket (34172)

Lazio: Taurchini Alessandra – A. D. Pallacanestro Ants (50111)

Lazio: Rama Giulia – U.S.D. San Raffaele Basket (6146)

Liguria: Pizzanelli Nicolo’ – A.S.D. Scuola Basket Sarzana (54268)

Lombardia: Buffo Edoardo – A.S. Dil. Pol. Derthona Basket (346)

Lombardia: Allievi Vittoria – As Dil Basket Costa X L’unicef (6237)

Lombardia: Ciotti Alessandro – Centro Mini Basket Rho A.S.D. (455)

Lombardia: Cerri Giulia – A.S. Dil. Baskettiamo Vittuone (44410)

Lombardia: Lamperti Viola – A.S. Dil. G E A S Basket (149)

Lombardia: Montorfano Marta – Asd Polisportiva Cucciago 80 (39066)

Lombardia: Ariazzi Alessandro – Guerino Vanoli Basket Srl (12522)

Lombardia: Golonia Federico – A.S.D. Basket Piu (8767)

Lombardia: Lucchese Fabio – Polisportiva Cgb Ssdrl (833)

Lombardia: Bellocchio Kevin – A.S.D. Milanotre Basket (17132)

Marche: Salvucci Fabrizio – Pol. Dil. Vigor (3348)

Marche: Ruggeri Emilia Livia – A.S.D. Basket Girls (51941)

Molise: Spezzano Federico – A.S.D. Molise Basket Young (51480)

Piemonte: Denicolo’ Lorenzo – Pallacanestro Tortona (54023)

Piemonte: Denicolo’ Giacomo – Pallacanestro Tortona (54023)

Piemonte: Giugni Roberto – A.S.Dil. Basket Ponderano (51229)

Puglia: Guido Enrico – Virtus Basket Galatina (54766)

Puglia: Monticelli Sara – Volorosa Basket Brindisi (54230)

Puglia: Laera Elena – Asd Scuola Basket Delfini Monopoli (21839)

Sardegna: Basciu Marco – Ssd Calasetta Basket (45614)

Sicilia: Manera Giuseppe – Ssd Orlandina Basket A R.L. (50009)

Sicilia: Galasso Claudio – Cus Dil. Catania Basket 2003 (50243)

Toscana: Allinei Gregorio – A.S.D.Pallacanestro Calenzano (25514)

Toscana: Mori Alessandro – Pall. Don Bosco Ssdarl (37420)

Toscana: Mariottini Giulia – A.D.Basket Femminile Pontedera (51914)

Toscana: Di Leo Niccolo’ – A.S. Dil. Costone Siena (258)

Trentino: Rech Manuela – G.S. Belvedere A.S.D. (38020)

Umbria: Palomba Alessandro – Perugia Basket (1486)

Veneto: Guarise Irene – Lupe S. Martino A.D. (51236)

Veneto: Pastrello Silvia – Giants Basket Marghera As Dil. (3360)

Veneto: Zanetti Alberto – A.D. Basket Sportschool (24324)

Veneto: Ferraro Sara – Lupe S. Martino A.D. (51236)

Veneto: Cassina Marco – A.S.D. Virtus Venezia (7491)

