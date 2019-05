Basket femminile diramate le convocazioni per l’Italia maggiore.

Basket femminile l’ex Comense in raduno dal 5 all’8 maggio a Chianciano

La Nazionale Femminile muoverà i primi passi verso l’EuroBasket Women 2019 (Serbia e Lettonia, 27 giugno-7 luglio) da lunedì 6 maggio a Chianciano Terme dove le azzurre agli ordini di coach marco Crespi lavoreranno fino a mercoledì 8 per tre giorni, per un interessante anticipo del raduno pre-Europeo che inizierà il 23 maggio a Treviso. A Chianciano non sono state convocate le atlete impegnate in questi giorni nella finale scudetto ma ci sarà invece la cestista di Asso, ex Comense Laura Spreafico quest’anno in forza a Broni. “Sprea” e le azzurre si ritroveranno domenica 5 maggio al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa, la mattina successiva la partenza per Chianciano dove verrà inaugurato il nuovo Palasport.

All’EuroBasket Women 2019 l’Italia disputerà le tre partite del girone di Niš (Serbia) alle ore 18.30: il 27 l’esordio con la Turchia, il 28 la sfida all’Ungheria e il 30 quella alla Slovenia. Le prime classificate dei 4 gironi accedono ai Quarti di Finale, seconde e terze incrociano per guadagnarsi un posto tra le prime otto. L’Italia nello specifico incrocia il girone D (Serbia, Russia, Belgio e Bielorussia), quello che si gioca a Zrenjanin.

Tutta la fase finale, dal 4 luglio, sarà ospitata dalla Stark Arena di Belgrado (18.000 posti). Le prime sei squadre dell’EuroBasket Women si qualificano per il FIBA Women’s Olympic Qualifying Tournaments 2020, il torneo pre-olimpico che si giocherà a febbraio 2020.

Le azzurre convocate per Chianciano

Beatrice Attura (’94, 1.70, P, Herner, Germania)

Alexandra Ciabattoni (’94, 1.83, A, Umana Reyer Venezia)

Lorela Cubaj (’99, 1.93, C, Georgia Tech University)

Valeria De Pretto (’91, 1.85, A, Umana Reyer Venezia)

Caterina Dotto (’93, 1.70, G, Fila San Martino di Lupari)

Elisa Ercoli (’95, 1.90, C, Geas Basket S.S. Giovanni)

Carlotta Gianolla (’97, 1.85, G, Kennesaw State University, USA)

Gaia Gorini (’92, 1.81, P, Umana Reyer Venezia)

Jasmine Keys (’97, 1.90, A, Fila San Martino di Lupari)

Francesca Melchiori (’93, 1.70, G, Parking Graf Crema)

Giulia Natali (’02, 1.76, G, Meccanica Nova Vigarano)

Giuditta Nicolodi (’95, 1.85, A, Geas Sesto San Giovanni)

Francesca Pan (’97, 1.84, A, Georgia Tech University)

Ilaria Panzera (’02, 1.78, G, Geas Sesto San Giovanni)

Elisa Penna (’95, 1.91, C, Wake Forest University)

Kathrin Ress (’85, 1.92, C, Itas Bolzano)

Giorgia Sottana (’88, 1.75, P, Fenerbahce, Turchia)

Laura Spreafico (’91, 1.81, A, Elcos Broni)

Marzia Tagliamento (’96, 1.81, A, Ensino Lugo, Spagna)

Valeria Trucco (’99, 1.92, A, Pallacanestro Torino)

Cecilia Zandalasini (’96, 1.86, A, Fenerbahce, Turchia)

Riserve a casa

Debora Carangelo (’92, 1.69, P, Umana Reyer Venezia)

Veronica Dell’Olio (’93, 1.85, A, Alpo Villafranca)

Sofia Marangoni (’95, 1.77, P, Magnolia Campobasso)

Martina Kacerik (’96, 1.80, G, Umana Reyer Venezia)

Marida Orazzo (’94, 1.74, G, Gesam Gas Lucca)

Elisa Pinzan (’99, 1.70, P, South Florida)

Elena Ramò (’94, 1.80, A, Alpo Villafranca)

Mariella Santucci (’97, 1.75, P, Toledo University)

Stefania Trimboli (’96, 1.75, P, Treofan Battipaglia)

Lo staff

Allenatore: Marco Crespi

Assistente: Giovanni Lucchesi

Preparatori Fisici: Matteo Panichi, Francesca Zara

Medico: Piergiuseppe Tettamanti

Ortopedico: Roberto Fabbrini

Osteopata: Giampaolo Cau

Massofisioterapisti: Davide Pacor, Matteo Brunelli

Team Manager: Marco Gatta

Addetto ai Materiali: Francesco Forestan

Addetto Stampa: Giancarlo Migliola

Il programma

5 maggio

Ore 20.00 Inizio raduno presso CPO di Roma

6 maggio

Ore 9.00 Trasferimento c/o Hotel Michelangelo, via delle Paine 146, Chianciano

Ore 18.30-20.30 Allenamento

7 maggio

Ore 9.30-12.00 Allenamento

Ore 17.30-20.00 Allenamento

8 maggio

Ore 9.30-12.00 Allenamento

