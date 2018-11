Basket femminile oggi seconda tappa a Robbiano.

Basket femminile invitate tutte le cestiste del 2006 di Como

Nuovo appuntamento importante per il basket femminile giovanile della nostra provincia. Oggi infatti è in programma la seconda tappa a Robbiano di Giussano per il progetto Anni Seguenti del Comitato Regionale Lombardo organizzato dallo staff tecnico e dirigenziale delle selezioni regionali femminili. Le atlete interessate e invitate a partecipare sono infatti quelle della macro area di Como/Lecco/Sondrio e si ritroveranno oggi, giovedì 8 novembre, alle ore 18.45 presso il palasport di via Longoni

L’iniziativa è rivolta alle ragazze nate nell’annata 2006 che i tecnici delle società dell’area geografica specifica reputeranno opportuno sottoporre allo staff coordinato dal RTT Roberto Riccardi. Non vi sono limitazioni di numero ed è richiesta la presenza degli allenatori delle atlete, anche allo scopo di coinvolgerli nel progetto. Le ragazze dovranno presentarsi con la scheda identificativa allegata e la fotocopia di un certificato di idoneità sportiva valido. In palesra le cestiste i loro accompagnatori (tecnici e dirigenti del club di privenienza) troveranno i responsabili del progetto con cui iniziare un percorso condiviso e valutare anche lo staff tecnico che proseguirà nella gestione del gruppo. Come abbigliamento le ragazze utilizzeranno le maglie societarie. Lo Staff ed i referenti a cui rivolgersi in caso di necessità sono i seguenti:

Presidente CRL ALBERTO BELLONDI

Resp. CNA ELDA MERCANTE

RTT ROBERTO RICCARDI

Seg. Organizzativa EZIO PARISATO

Capo Progetto LUCA VISCONTI

ROT MARINO MANNIS

Assistente RICCARDO LANZA, PATRICK DONISELLI

Fisioterapista MARTA GERVASONI

