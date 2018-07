Basket femminile tre lariane in raduno con Italia U16.

Basket femminile da oggi inizia a Pesaro il ritiro verso gli europei estivi

Scatta oggi il raduno della nazionale italiana Under16 di basket Femminile. Un avventura azzurra che coinvolge anche tre giovani cestiste nostrane tutte e tre in forza al Basket Costa Masnaga con cui si sono laureate campionesse d’Italia poche settimane fa. Si tratta della 2002 Camilla Allevi, Giorgia Balossi e Silvia Colognesi. Riserve a disposizione invece le altre tre brianzole Meriem Nasrou, Vittoria Allievi e Martina Spinelli. Il Settore Squadre Nazionali Giovanili le ha convocate in occasione del raduno della Nazionale Under 16 Femminile che si svolgerà a Pesaro da oggi 16 luglio al 9 agosto 2018, del successivo Torneo Internazionale che si svolgerà a Pesaro dal 10 al 12 agosto 2018, del raduno a Roma dal 13 al 15 agosto 2018

Le azzurre convocate

Camilla Allevi (2002, 170, G, Basket Costa x l’Unicef)

Giorgia Balossi (2002, 171, P, Basket Costa x l’Unicef)

Giorgia Bovenzi (2002, 165, P, San Raffaele Basket)

Silvia Colognesi (2002, 178, A, Basket Costa X l’Unicef)

Elena D’Este (2002, 184, A, Reyer Venezia Mestre)

Ashley Egwoh (2002, 191, C, Lu.Ma.Ka. Basket)

Elena Giordano (2002, 172, G, Giants Basket Marghera)

Essane Fanta Davilla Lekre (2002, 180, C, Brixia Basketv)

Francesca Leonardi (2002, 182, G, Reyer Venezia Mestre)

Giada Leonardini (2002, 184, C, Basket Academy La Spezia)

Sofia Nagy (2002, 185, A, Vico Basket)

Silvia Nativi (2002, 178, P, Basket Academy)

Marta Pellegrini (2002, 173, G, Geas Basket)

Clara Rosini (2002, 177, G, Futurosa Trieste)

Anna Turel (2002, 172, G, Futurosa Trieste)

Alessia Zennaro (2002, 182, A, Reyer Venezia Mestre)

Atlete a Disposizione

Vittoria Allievi (2003, 177, G, Basket Costa x L’unicef)

Vittoria Blasigh (2004, 175, G, Libertas Sporting Basket School )

Valentina Braida (2003, 182, A, Libertas Sporting Basket School )

Caterina Gilli (2002, 181, A, Basket Academy Mirabello)

Ndack Mbengue (2003, 188, A, Don Felice Colleoni)

Meriem Nasroui (2002, 185, C, Basket Costa X L’unicef)

Giulia Natali (2002, 175, G, Basket Academy Mirabello)

Ilaria Daniela Nespoli (2002, 172, G, Geas Basket)

Marta Palmisano (2002, 175, G, Tigers Rosa Basket Libertas Forli)

Ilaria Panzera (2002, 180, G, Geas Basket)

Charlotte Ragnetti (2002, 176, A, Stella Azzurra Romav-Nord)

Sara Ronchi (2003, 182, A, Geas Basket)

Martina Samarati (2002, 185, C, Geas Basket)

Martina Spinelli (2002, 186, A, Basket Costa X L’unicef)

Elena Tuberga (2002, 172, G Basket Venaria)

Marianna Zanata (2002, 186, C, Basket Venaria)

Lo Staff azzurro

Direttore Generale Tecnico: Bogdan Tanjevic

Allenatore: Giovanni Lucchesi

Assistente Allenatore: Nazareno Lombardi

Assistente Allenatore: Giuseppe Andrea D’Affuso

Preparatore Fisico: Caterina Biondini

Medico: Alessandra Loschiavo

Massofisioterapista: Maria Pia Torri

Team Manager: Renza Reggianini (16-18 luglio e 8-15 agosto)

Team Manager: Francesco Forestan (18 luglio-8 agosto)

Il programma azzurro

16 luglio

Ore 16.00 Inizio raduno a Pesaro

Ore 18.00-20.00 Allenamento

17-18 luglio

Ore 11.00-13.30 Allenamento

Ore 18.00-20.30 Allenamento

19 luglio-9 agosto

Ore 10.00-13.00 Allenamento

Ore 17.30-20.00 Allenamento

10 agosto

Ore 12.00-13.00 Allenamento

Ore 20.30 ITALIA-OLANDA

11 agosto

Ore 12.00-13.00 Allenamento

Ore 20.30 ITALIA-BELGIO

12 agosto

Ore 12.00-13.00 Allenamento

Ore 20.30 ITALIA-SPAGNA

13 agosto

Ore 9.00 Trasferimento a Roma

Ore 16.00-20.00 Allenamento

14 agosto

Ore 10.00-12.00 Allenamento

Ore 17.30-20.00 Allenamento

15 agosto

Trasferimento in Lituania

