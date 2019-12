Basket femminile dopo 12° turno prenatalizio serie C.

Successi pesanti per Vertematese, Mariano, Basket Como e Btf Cantù

Il turno di Natale porta bene alle squadra lariane impegnate nel girone B del campionato di basket femminile di serie C. La Vertematese ha vinto il derby contro la Comense portandosi così al secondo posto. Sale anche la Nonna Papera Mariano che strapazza l’Eureka Monza. Successo pesante anche per il Btf Cantù. Il campionato di ferma per tornare il 4 gennaio.

Risultati del 12° turno girone B

Venerdì 20 dicembre Vertematese-Comense 61-34, Mariano-Eureka Monza 64-39; sabato 21 dicembre Btf Cantù-Bollate 74-62, Sondrio-Valmadrera 59-63, Pro Patria-Gavirate 60-40, Basket Como-Robbiano 68-45; domenica 22 Arcore-Carroccio Legnano 54-44.

La classifica aggiornata del girone B

Valmadrera 24; Gavirate, Vertematese 20; Pro Patria Busto Arsizio, Nonna Papera Mariano Comense 18; Sondrio 16; Eureka Monza, Btf Cantù 12, Garbagnate, Bollate 10; Robbiano, Basket Como 68; Arcore 4; Carroccio Legnano 2; Pol. Comense 0

Programma del 13° turno girone B

Penultimo turno d’andata: 4 gennaio Valmadrera-Btf Cantù; 5/1 Bollate-Sondrio, Garbagnate-Carroccio Legnano; 12/1 Eureka Monza-Pro Patria Busto; 14/1 Robbiano-Nonna Papera Mariano; 27/1 Gavirate-Basket Como; 29/1 Comense-Arcore.

