L’ultima giornata d’andata del campionato di basket serie C ha regalato emozioni e i fuochi d’artificio nel girone B. merito soprattutto della Nonna Papera Mariano Comense che ha fermato l’ancora imbattuta capolista Valmadrera. Ok anche la Vertematese che si mantiene seconda vincendo a Legnano. Sorride anche il Basket Como che vince il derby lariano con la Comense mentre il Btf Cantù si arrende in casa al Gavirate. E mercoledì 14 recupero del 14° turno Robbiano-Mariano (ore 21).

Programma del 15° turno girone B

Venerdì 10 gennaio Mariano-Valmadrera 66-62, Pro Patria-Robbiano 62-34, Sondrio-Garbagnate 60-49, BTF Cantù-Gavirate 50-64, Carroccio Legnano-Vertematese 41-60,, Basket Como-Comense 65-40; domenica 12 Arcore-Bollate 52-67.

La classifica aggiornata del girone B

Valmadrera 26; Gavirate, Vertematese 22; Pro Patria Busto Arsizio, Nonna Papera Mariano Comense, Sondrio 20; Eureka Monza, Btf Cantù, Garbagnate, Ardor Bollate 12; Basket Como 10; Robbiano 8; Arcore 4; Carroccio Legnano 2; Pol. Comense 0.

Programma del 16° turno girone B

Venerdì 17 gennaio Nonna Papera Mariano-Pro Patria (ore 21.30); sabato 18 Valmadrera-Eureka Monza, Sondrio-Garbagnate, Btf Cantù-Basket Como (ore 20.30), domenica 19 Arcore-Vertematese (ore 18.30), Comense-Bollate (ore 18), Carroccio-Robbiano.

