Basket femminile novità tinte d’azzurro per un tecnico nostrano.

Basket femminile l’allenatore di Maslianico parteciperà al Torneo dell’Amicizia

Fioccano altre buone notizie per il basket femminile lariano. Il Settore Squadre Nazionali Giovanili, in occasione del raduno della Nazionale Under 15 Femminile che si svolgerà a Udine dall’8 al 13 luglio e del successivo Torneo dell’Amicizia 2019 (14-16 luglio al PalaCarnera di Udine) ha diramato le convocazioni delle 16 azzurrine. Nello staff tecnico azzurro per la prima volta è stato inserito anche un volto noto del basket rosa nostrano l’allenatore di Maslianico Cosimo De Milo che, fresco di secondo scudetto consecutivo alle testa del Basket Costa Masnaga Under16, affiancherà come assistente coach Giovanni Lucchesi. Un bel premio per De Milo a coronamento di un’ottima carriera cestistica.

Le convocate azzurre

Arado Arianna (2004, 1.83, A, Amatori Pall.Savona)

Blasigh Vittoria (2004, 1.74, G, Sporting Basket School Udine)

Carraro Anita (2004, 1.80, A, Reyer Venezia Mestre)

Codolo Gaia (2004, 1.83, C, Libertas Sporting Basket School Udine)

Di Stefano Laura (2004, 1.83, C, Basket Roma)

Jakpa Princess Amy (2004, 1.82, C, Campus Piemonte)

Lucantoni Lavinia (2005, 1.78, G, Basket Roma)

Pini Matilde (2004, 1.82, C, Basket Pegli)

Rech Manuela (2004, 1.80, A, Belvedere Trento)

Rizzo Chiara (2004, 1.74, G, Ororosa Basket Bergamo)

Sammartino Ludovica Angela Daniela (2005, 1.81, A, Virtus Eirene Ragusa)

Tumeo Ludovica (2005, 1.72, G, Virtus Eirene Ragusa)

Villa Eleonora (2004, 1.65, G, Costa x l’Unicef Costa Masnaga)

Villa Matilde (2004, 1.65, G, Costa x l’Unicef Costa Masnaga)

Zanardi Carlotta (2.005, 1,72, G, Brixia Basket Brescia)

Zanetti Sara (2004, 1.81, A, B.S.L. San Lazzaro)

Atlete a disposizione

Benedini Giorgia (2005, 1.78, A, Geas Sesto S. Giovanni)

Caloro Beatrice Noemi (2004, 1.72, G, Le Mura Spring Lucca)

Carrer Lisa (2004, 1.75, G, Reyer Venezia Mestre)

Colli Giulia (2004, 1.72, A, B.S.L. San Lazzaro)

Diakhoumpa Daba (2005, 1.85, C, Pro Patria Et Lib P.A.C. Busto Arsizio)

Falbo Alessandra (2004, 1.77, A, Cestistica Campobasso)

Fantini Martina (2005, 1.88, C, Pallacanestro Femminile Firenze)

Frigo Sofia (2004, 1.70, G, Lupe San Martino Di Lupari)

Gatti Lucilla (2004, 1.79, A, Basket Roma)

Lanzillotti Vittoria Lavinia (2004, 1.80, A, Milano Basket Stars)

Mohumba Wendi (2004, 1.78, A, Basket Venaria)

Rosar Caterina (2004, 1.79, A, Baloncesto Isontina)

Schena Chiara (2004, 1.78, A, Virtus Venezia)

Tempia Virginia (2005, 1.74, A, Brixia Basket)

Tentori Roberta (2004, 1.82, C, Costa x l’Unicef Costa Masnaga)

Tomasoni Ramona (2004, 1.74, G, Brixia Basket)

Lo Staff azzurro

Capo Delegazione: Simone Cardullo (dal 13 al 16 Luglio)

Allenatore: Giovanni Lucchesi

Assistente Allenatore: Cosimo De Milo

Assistente Allenatore: Laura Ciravegna

Preparatore Fisico: Elia Confessore

Medico: Francesca Conte

Fisioterapista: Stefano Vassallo

Funzionario: Emanuele Cecconi

Arbitro al Seguito: Irene Frosolini (dal 13 al 16 Luglio)

Il programma azzurro

8 Luglio

Ore 15.00 Raduno/o Hotel Ramandolo (Via Forni di Sotto 28, Udine)

Ore 17.30-20.00 Allenamento

9-13 Luglio

Ore 9.30-12.00 Allenamento

Ore 17.30-20.00 Allenamento

14 Luglio

Ore 12.00-13.00 Allenamento

Ore 18.30 Francia-Spagna

Ore 21.00 Italia-Grecia

15 Luglio

Ore 12.00-13.00 Allenamento

Ore 18.30 Grecia-Spagna

Ore 21.00 Italia-Francia

16 Luglio

Ore 12.00-13.00 Allenamento

Ore 18.30 Francia-Grecia

Ore 21.00 Italia-Spagna

17 Luglio

Fine raduno

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU