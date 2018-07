Basket femminile uscito il calendario di A2.

Basket femminile esordio casalingo il 6 ottobre con Moncalieri

La Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato il calendario del campionato di Serie A2 per la Stagione Sportiva 2018/2019 di basket femminile. In campo nel girone Nord anche il Basket Costa Masnaga con tante giocatrici comasche nel roster dalla stellima lariana Giorgia Balossi (in foto) alla lunga di Arosio Angelica Tibè, che esordirà domenica 30 settembre in trasferta subito con un derby di fuoco a Crema. Debutto casalingo invece sabato 6 ottobre contro la neopromossa Moncalieri. La regular season si giocherà su 30 partite e si chiuderà il 27 aprile per poi lasciare spazio a playoff e playout.

Il calendario di Costa Masnaga

1° turno Crema- Costa (andata 30/9, ritorno 19/1)

2° turno Costa-Moncalieri (andata 6/10, ritorno 26/1)

3° turno Pall.Bolzano-Costa (andata 13/10, ritorno 2/2)

4° turno Carugate-Costa (andata 20/10, ritorno 9/2)

5° turno Costa-Albino (andata 27/10, ritorno 16/2)

6° turno Vicenza-Costa (andata 4/11, ritorno 23/2)

7° turno Costa-Udine (andata 10/11, ritorno 2/3)

8° turno Marghera-Costa (andata 17/11, ritorno 9/3)

9° turno Costa-Sanga Milano (andata 24/11, ritorno 16/3)

10° turno Costa-POnzano (andata 1/12, ritorno 30/3)

11° turno Varese-Costa (andata 8/12, ritorno 6/4)

12° turno Costa-Bolzano (andata 15/12, ritorno 13/4)

13° turno Alpo-Costa (andata 22/12, ritorno 20/4)

14° turno Costa-San Martino (andata 5/01, ritorno 24/4)

15° turno Castelnuovo-Costa (andata 12/01, ritorno 27/4)

