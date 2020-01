Impegno molto complicato per la Limonta Sport Costa Masnaga, che deve affrontare la trasferta di Lucca: palla a due domenica 26 gennaio alle ore 18.

Basket femminile: Costa Masnaga pronta alla sfida con Lucca

Le ragazze di coach Iurlaro devono fare a meno della playmaker Alessandra Orsili che, nell’ultima partita casalinga contro Broni, ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore destro. Ci sarà invece il neo-acquisto Alice Gregori, che arriva con la formula del prestito dall’Umana Reyer Venezia: si tratta di una guardia-ala con un ottimo tiro dalla distanza e in grado di ricoprire sul parquet più ruoli grazie al suo dinamismo.

Lucca deve rinunciare anche a Silvia Pastrello, infortunatasi a fine novembre per colpa di una lesione al legamento crociato anteriore. Le toscane, però, hanno comunque tante frecce nel loro arco: su tutte Zempare e Jeffery. La prima all’andata aveva dominato con 24 punti e 10 rimbalzi (37 di valutazione), mentre la seconda era uscita alla distanza con 11 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Occhio al tiro pesante, visto che Ravelli e Bonasia (5/9 complessivo all’andata) hanno dimostrato di poter far male, mentre nel pitturato il talento di Madera e la qualità e fisicità di Jakubcova possono fare la differenza. Servirà una grande prova difensiva, cosa che era riuscita alla Limonta Sport Costa Masnaga solamente per tre quarti all’andata (64-60 dopo 30′), per poi crollare nell’ultimo parziale (9-37 il parziale a favore di Lucca).

Giulia Rulli torna sul parquet

Giulia Rulli, assente dal match contro Lupari per colpa di un virus influenzale, parla della difficile trasferta a Lucca: “Contro San Martino di Lupari, sabato scorso, è stato un match decisamente diverso rispetto all’andata, in cui avevamo sofferto fin dall’inizio: in casa, invece, abbiamo addirittura avuto le opportunità per portarci a casa i 2 punti. Abbiamo dimostrato di essere in crescita sotto tutti i punti di vista. L’impressione di essere in netto miglioramento in confronto all’andata vogliamo confermarla di certo anche a Lucca. All’andata in realtà per tre quarti avevamo retto, per poi subire troppo difensivamente nell’ultimo quarto. Loro hanno perso da poco una giocatrice importante come Orsili e ci terranno a fare bella figura in casa per dedicarle la vittoria: sappiamo come, in queste situazioni, il gruppo tende a cementarsi. Noi non dobbiamo guardare alle assenti, visto che sono una squadra che non si può sottovalutare, anche perché Lucca ha delle straniere importanti nel suo roster”

Fisicamente stai recuperando? “Sì, il virus che mi ha costretto ko sabato scorso è stato particolarmente debilitante, ma sono convinta che, gradualmente, riuscirò a ritrovare la condizione migliore, sperando già domenica di poter dare il mio contributo”.

