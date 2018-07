Basket femminile terminato l’Europeo Under20.

Basket femminile 4° posto per l’Italia sconfitta ieri nella finalina dai Paesi Bassi

E’ terminata ieri l’edizione 2018 dei campionati Europei Under20 di basket femminile. Epilogo amaro per l’Italia e per la cestista canturina Beatrice Del Pero che dopo un cammino perfetto fino ai quarti di finale si sono dovute accontentare del quarto posto. Le azzurre infatti non sono riuscite a salire sul podio avendo perso ieri la finalina per il bronzo per mano dei Paesi Bassi che si sono imposti al termine di una partita molto combattuta per 65-60. Nelle gambe delle azzurre ha pesato l’overtime giocato 24 ore prima in semifinale persa contro la Serbia. L’Italia così ha chiuso la rassegna continentale al quarto posto, con un bilancio positivo di cinque vittorie e due sconfitte accusate nelle ultime due uscite.

Il tabellino della finale 3°-4° posto

Italia-Paesi Bassi 60-65 (20-13; 32-26; 42-43)

Italia: Andre 6, Del Pero, Parmesani, Togliani G. 2, Trucco 8, Castello 2, Cecili, Cubaj 14, Fassina 13, Smorto, Togliani A. 9, Verona 6. All. Sandro Orlando.

Paesi Bassi: Driessen 7, Droste, Kuijt 18, Vennema 5, Westerik 24, Aandewiel, Hermans, Hoek, Hordijk 11, Jorritsma, Koenen, Tamis. All. Miljenko Lakner.

Il tabellino della semifinale

Italia-Serbia 58-64 d1ts (16-18; 38-33; 44-41; 56-56)

Italia: Andre 11, Del Pero 9, Parmesani 3, Togliani G., Trucco 3, Castello, Cecili, Cubaj 6, Fassina 11, Smorto, Togliani A. 6, Verona 9. All. Sandro Orlando.

Serbia: Raca 9, Radulovic 2, Turudic 15, Vujisic 2, Zukanovic, Bojovic 8, Djordjevic 9, Jovancevic, Katanic 6, Naumcev, Stojanovic 13, Vuckovic. All. Milos Pavlovic.

Le Azzurre

Olbis Andrè Futo (1998, 1.92, C, Treofan Italy Battipaglia)

Elena Castello (1998, 1.87, A-C, Pall. Femminile Broni 93)

Giulia Cecili (1999, 1.64, P, Giants Basket Marghera)

Lorela Cubaj (1999, 1.93, C, Georgia Tech Basketball)

Beatrice Del Pero (1999, 1.77, G, B&PCosta Masnaga)

Martina Fassina (1999, 1.83, G-A, Fila S.M. Lupari)

Francesca Parmesani (1998, 1.83, A, Tec-Mar Crema)

Giovanna Smorto (1999, 1.77, G, Reyer Venezia Mestre)

Anna Togliani (1998, 1.70, P-G, Reyer Venezia Mestre)

Giulia Togliani (1998, 1.70, P-G, Tec-Mar Crema)

Valeria Trucco (1999, 1.93, A, Pallacanestro Torino)

Costanza Verona (1999, 1.70, P, Pallacanestro Torino)

Lo Staff azzurro

Capo Delegazione: Giancarlo Rossini

Allenatore: Sandro Orlando

Assistente: Massimo Romano

Assistente: Giuliano Stibiel

Preparatore Fisico: Caterina Todeschini

Medico: Attilio Maurano

Fisioterapista: Irene Munari

Team Manager: Francesco Forestan

