Basket Femminile una canturina vola agli Europei U20.

Basket Femminile domani le azzurre sfidano la Serbia per entrare in finalissima

Continua il sogno di Beatrice Del Pero la 19enne cestista canturina che sta partecipando con la maglia azzurra dell’Italia ai campionati Europei Under20 di basket femminile a Sopron in Ungheria. Ieri sera infatti Bea e le azzurre hanno centrato il loro quinto successo di fila vincendo i quarti di finale contro il Portogallo per 70-42 con 6 punti della Del Pero. Con questa vittoria l’Italia si è qualificata per la semifinale che giocherà domani sera (ore 18) contro la Serbia mentre l’altra semifinale sarà Spagna-Paesi Bassi. In palio la finalissima per l’oro di domenica 15 luglio.

Il tabellino di Italia-Portogallo 70-42

Parziali 20-15; 36-23; 48-29

Italia: Andre 12, Del Pero 6, Parmesani, Togliani G. 6, Trucco 6, Castello 2, Cecili 2, Cubaj 10, Fassina 6, Smorto 5, Togliani A. 5, Verona 10. All. Sandro Orlando.

Portogallo: Ramos 8, Rodrigues 9, Chermiti, Silva, Cabral 5, Jesus 4, Santos 3, Jordao 4, Carvalhera, Mateus, Serranho 9, Vargas. All. Eugenio Rodrigues.

Le semifinali

Italia-Serbia (ore 18.00)

Spagna-Paesi Bassi (ore 20.15)

Risultati dei quarti di finale

ITALIA-Portogallo 70-42

Francia-Spagna 50-51

Paesi Bassi-Svezia 74-66

Ungheria-Serbia 61-73

Gli ottavi di finale

Lettonia-Paesi Bassi 73-77

Portogallo-Polonia 61-46

Russia-Svezia 79-84 d1ts

Italia-Slovenia 73-64

Francia-Germania 68-66

Ungheria-Belgio 66-48

Spagna-Croazia 93-41

Serbia-Slovacchia 100-61

Le Azzurre

Olbis Andrè Futo (1998, 1.92, C)

Elena Castello (1998, 1.87, A-C)

Giulia Cecili (1999, 1.64, P)

Lorela Cubaj (1999, 1.93, C)

Beatrice Del Pero (1999, 1.77, G)

Martina Fassina (1999, 1.83, G-A)

Francesca Parmesani (1998, 1.83, A)

Giovanna Smorto (1999, 1.77, G)

Anna Togliani (1998, 1.70, P-G)

Giulia Togliani (1998, 1.70, P-G)

Valeria Trucco (1999, 1.93, A)

Costanza Verona (1999, 1.70, P)

Lo Staff azzurro

Capo Delegazione: Giancarlo Rossini

Allenatore: Sandro Orlando

Assistenti: Massimo Romano, Giuliano Stibiel

Preparatore Fisico: Caterina Todeschini

Medico: Attilio Maurano

Fisioterapista: Irene Munari

Team Manager: Francesco Forestan

