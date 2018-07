Basket femminile nasce la nuova stagione agonistica

Basket femminile la Fip domani pubblicherà i calendari di A1 e A2 con tante lariane in campo

L’attesa è finita, domani infatti nascerà la nuova stagione del basket femminile italiano di serie A. Alle ore 12 di martedì 24 luglio, il Settore Agonistico FIP pubblicherà i calendari ufficiali relativi ai campionati di Serie A1 e A2 femminile per la stagione 2018/19 che vedranno in campo molte atlete, dall’erbese Laura Spreafico a Broni alla canturina Beatrice Del Pero a Battipaglia, alla comasca Paola Novati a Palermo, dalla binaghese Giulia Maffenini di Carugate a Laura Meroni a Orvieto ed allenatori lariani in primis il ritorno di Aldo Corno a Vicenza. I calendari saranno disponibili sul sito ufficiale della FIP.

Le squadre di Serie A1 donne

Dike Basket Napoli Ssdarl

A.Dil. Minibasket Battipaglia

A.S.D. Pall. Vigarano 2008

A.S. Dil. G E A S Basket

A. Dil.Pall. Femm. Broni 93

Pallacanestro Torino A.D.

A.S.D. Pol. Virtus Eirene

A.Dil. Basket Femm. Le Mura

A.Dil. Use Basket Rosa

Famila Basket Schio Srl Ssd

A.S.Dil. San Martino

Ssd Reyer Venezia Mestre Spa

Le squadre di Serie A2 donne

Girone Nord

A.S.Dil. Vicenza

G.S. Dil. Edelweiss

Bcb Basket Club Bolzano A.S.D.

A.S. Dil. Basket Carugate

Giants Basket Marghera As Dil.

Libertas Moncalieri

A.S.D. Ponzano Basket

As Dil. Basket Costa x L’Unicef

BC Castelnuovo Scrivia Asd

A.Dil. Basket Team Crema

A.S.D. Basket Femm. Varese 95

Alpo Basket A.S.D.

Pall. Bolzano – Basketball Bozen

Lupe S. Martino A.D.

A.S.D. Pall. Sanga Milano

Libertas Sporting Basket School Asd

Girone Sud

A.S.Dil. Cestistica Savonese

A.S.D. Cus Cagliari

A.S. Dil. G. Verga

G.S.Dil. Basket S.Salvatore

Asd Cestistica Azzurra Orvieto

A.S.Dil. Fe.Ba Civitanova

Athena Basket Roma

Progresso Basket Femm. A.Dil.

Pol. Dil. A. Galli Basket

A.S.D. Pall. Femm. Umbertide

Scuola Basket Faenza Asd

A.S.D. Soc. Cestistica Spezzina

Tigers Rosa Basket Libertas Forli’

Nico Basket Femminile

Elite Basket Roma

Magnolia Basket Campobasso Srl

