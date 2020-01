Basket femminile verso il via del ritorno in serie C.

Basket femminile sabato derby Cantù-Basket Como, domenica toccherà a Vertemate e Comense

Domani si alza il sipario sul girone d’andata del campionato di basket femminile di serie C . Per la verità nel girone B mancano ancora da giocare due recuperi del 14° turno d’andata (il 27/1 Comense-Arcore e il 29/1 Gavirate-Basket Como). Di fatto domani però il 1° turno della seconda fase regala un anticipo ghiotto con il big match di Mariano Comense tra la lanciata Nonna Papera reduce da una bella doppietta vincente ravvicinata e la Pro Patria Busto. All’andata in terra bustocca s’imposero le lariane biancorosse di coach Dionigi Cappelletti. Sabato 18 fari puntati sul derby tra il sempre più incerottato Btf Cantù che perde le partite ma soprattutto le giocatrici per infortunio, e un redivivo Basket Como gasato dall’ultimo successo nel derby con la Comense. Comense che invece come la Vertematese scenderà in campo domenica 19.

Programma del 16° turno girone B

Domani venerdì 17 gennaio Nonna Papera Mariano-Pro Patria (ore 21.30); sabato 18 Valmadrera-Eureka Monza, Sondrio-Garbagnate, Btf Cantù-Basket Como (ore 20.30), domenica 19 Arcore-Vertematese (ore 18.30), Comense-Bollate (ore 18), Carroccio-Robbiano.

La classifica aggiornata del girone B

Valmadrera 26; Nonna Papera Mariano Comense,, Gavirate, Vertematese 22; Pro Patria Busto Arsizio, Sondrio 20; Eureka Monza, Btf Cantù, Garbagnate, Ardor Bollate 12; Basket Como 10; Robbiano 8; Arcore 4; Carroccio Legnano 2; Pol. Comense 0.



