Basket femminile verso il 17° turno di serie C.

Basket femminile sabato toccherà al Basket Como, domenica alla Comense mentre Mariano riposa

Si aprirà domani sera con due ghiotti anticipi il 2° turno di ritorno del campionato di basket femminile di serie C. Nel girone B protagoniste saranno due squadre brianzole entrambe reduci da importanti vittorie: in casa la Vertematese ospiterà il big match tra seconde contro il Gavirate. In trasferta a Busto invece nella tana della Pro Patria sarà di scena il Btf Cantù sempre con un roster ridotto. Sabato sera toccherà al Basket Como cercare di rialzarsi contro Arcore mentre domenica 26 il fanalino di coda Comense porterà l’assalto al Garbagnate. Turno di riposo invece per la lanciatissima Nonna Papera Mariano Comense che farà da spettatrice sperando in qualche risultato favorevole.

Programma del 17° turno girone B

Domani venerdì 24 gennaio Pro Patria Busto-Btf Cantù (ore 21.30), Vertematese-Gavirate (ore 21.30); sabato 25 Robbiano-Sondrio, Monza-Carroccio Legnano, Basket Como-Arcore (ore 21); domenica 26 Garbagnate-Comense (ore 19; Bollate-Valmadrera.

La classifica aggiornata del girone B

Valmadrera 28; Nonna Papera Mariano Comense,, Gavirate, Vertematese 24; Pro Patria Busto Arsizio 22; Sondrio 20; Btf Cantù, Garbagnate, Ardor Bollate 14; Eureka Monza, Garbagnate 12; Basket Como, Robbiano 10; Arcore 4; Carroccio Legnano 2; Pol. Comense 0.

