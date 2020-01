Basket femminile aperto il ritorno di Promozione.

Basket femminile la capolista Ecostore ospite del Real Busto

Vacanze finite per il campionato di basket femminile di Promozione che ieri sera con l’anticipo vinto dal Corbetta a Milano ha aperto il girone di ritorno. Pronta a tornare in campo anche l’Ecostore Villa Guardia che domani sera da capolista sarà ospite del Real Busto (ore 21) già battuto nel match d’andata per 62-47. L’occasione ghiotta per il team lariano di consolidare il suo primato e aprire al meglio la seconda parte di stagione regolare.

Programma del 10° turno girone C

Ieri 15/1 BFM-Corbetta 41-70; domani venerdì 17 Nova-Tradate, Real Busto-Villa Guardia (ore 21; il 18 Canegrate-Fernese; il 19 Gallarate-Samarate.

Classifica aggiornata del girone C

Ecostore Villa Guardia 16; Canegrate 14; Gallarate, Samarate 12; Nova, Fernese 10; Corbetta 8; Real Busto 6; BF 4; Tradate 0.



TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU