Basket femminile definita la seconda serie nazionale.

Basket femminile le squadre lombarde nel girone Nord

Il Settore Agonistico FIP ha ufficializzato i gironi per il campionato di Serie A2 2018/2019 di basket femminile. Confermata rispetto alle stagioni precedenti la divisione delle 32 squadre iscritte in due raggruppamenti da 16 ciascuno il Girone Nord e quello Girone Sud.

Nel girone Nord tutte le squadre lombarde con la neopromossa Varese delle sorelle binaghesi Francesca e Elena Mistò in compagnia della canturina Sara Polato che se la vedranno con le pantere del Basket Costa Masnaga delle tante stelline lariane e l’arosiana Angelica Tibè ma anche con il Carugate della guardia ex Comense Giulia Maffenini e l’AS Vicenza del grande condottiero ex Comense Aldo Corno che torna in panchina dopo un anno di stop. Nel girone Sud spicca il Palermo rinforzato dal nuovo acquisto la comasca Paola Novati, l’Orvieto dell’ala di Albavilla Laura Meroni che affronterà da avversaria la sua sorella maggiore Marta Meroni confermata a Bologna. Ricordiamo che il campionato scatterà ufficialmente l’ultimo weekend di settembre mentre nelle settimane precedenti si giocherà la tradizionale Coppa Lombardia 2018 con in campo le sei squadre lombarde di A2 divise in due gironi: Carugate, Albino, Costa; Crema, Sanga Milano, Varese.

Questo il GIRONE NORD

Edelweiss Albino

Basket Club Bolzano

Pallacanestro Femminile Bolzano

Basket Carugate

B.C. Castelnuovo Scrivia

Basket Costa x l’Unicef

Basket Team Crema

Giants Basket Marghera

Sanga Milano

Libertas Moncalieri

Ponzano Basket

Lupe San Martino

Libertas Sporting Basket School Udine

Basket Femminile Varese ’95

A.S. Vicenza

Alpo Basket Villafranca

Questo il GIRONE SUD

Progresso Basket Femminile Bologna

CUS Cagliari

Magnolia Basket Campobasso

Feba Civitanova Marche

Scuola Basket Faenza

Basket Libertas Forlì

Cestistica Spezzina

Nico Basket Femminile

Cestistica Azzurra Orvieto

AndrosBasket Palermo

Athena Basket Roma

Elite Basket Roma

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno

Cestistica Savonese

G.S. San Salvatore Selargius

Pallacanestro Femminile Umbertide

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU