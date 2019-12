Basket femminile si chiusa l’andata di Promozione.

Villa Guardia ieri ha sbancato Canegrate in volata

Fine 2019 in vetta da sola per l’Ecostore Villa Guardia che nel 9° turno del campionato di basket femminile di Promozione è andata a vincere ieri il big match del girone C sul campo della rivale Canegrate. Le lariane si sono imposte dopo un match equilibrato fino all’ultimo in volta per 45-48. Ora si possono godere il primato per tornare in campo dopo le feste il 17 gennaio in casa del Real Busto già battuto nel primo turno d’andata.

Risultati del 9° turno, ultimo d’andata girone C

Mercoledì 18 BFM-Nova 45-52; venerdì 20 Corbetta-Gallarate 67-49; sabato 21 Tradate-Samarate 34-54, Fernese-Real Busto 50-47; domenica 22 Canegrate-Villa Guardia 45-48.

Classifica aggiornata del girone C

Ecostore Villa Guardia 16; Canegrate 14; Gallarate, Samarate 12; Nova, Fernese 10; Real Busto, Corbetta 6; BF Milano 4; Tradate 0.

Programma del 10° turno, primo di ritorno girone C

Il 15 gennaio BFM-Corbetta; il 17 gennaio Nova-Tradate, Real Busto-Villa Guardia; il 18 Canegrate-Fernese; il 19/1 Gallarate-Samarate.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU