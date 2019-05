Basket femminile la nazionale italiana si prepara per EuroBasket Women 2019.

Basket femminile il raduno comincerà il 23 maggio da Treviso

Il basket femminile italiano si prepara a vivere gli europei con la nazionale maggiore. Dal 23 maggio a Treviso prenderà infatti il via il raduno dell’Italia rosa di basket in preparazione all’EuroBasket Women 2019 in programma dal 27 giugno al 7 luglio, in Lettonia e Serbia. Della nazionale azzurra fa parte anche l’asssese ex Comense Laura Spreafico inserita nella lista delle 17 convocate da coach marco Crespi. Nutrito il programma delle partite amichevoli nel percorso di avvicinamento all’Europeo. Il 31 maggio la prima gara a Pordenone contro l’Ucraina, che sfideremo anche il giorno successivo a Ponzano Veneto (Treviso). Il 9 e il 10 giugno l’Italia prenderà parte al torneo internazionale in programma a Saragozza con Spagna, Russia e Belgio. Proprio il Belgio sarà il nostro avversario della Semifinale. Il raduno delle Azzurre proseguirà poi a Broni (Pavia), dove il 14 la squadra di Crespi sfiderà la Bielorussia (ore 20.00). Il 15 stessa avversaria ma location diversa, ovvero il PalaCiti di Parma (ore 17.00). Gli ultimi impegni prima della partenza per la Serbia vedranno la Nazionale in campo contro il Belgio il 21 e il 22 giugno, prima a Wevelgem e poi a Kortrijk. Il 25 giugno il volo per Belgrado e il trasferimento a Nis, sede del girone C.

Le azzurre convocate

3 Nicole Romeo (’89, 1.66, Playmaker, Passalacqua Ragusa)

5 Gaia Gorini (’92, 1.81, Playmaker, Umana Reyer Venezia)

7 Giorgia Sottana (’88, 1.75, Guardia, Fenerbahce, Turchia)

8 Valeria De Pretto (’91, 1.85, Ala, Umana Reyer Venezia)

9 Cecilia Zandalasini (’96, 1.85, Ala, Fenerbahce, Turchia)

10 Francesca Dotto (’93, 1.70, Playmaker, Famila Schio)

12 Laura Spreafico (’91, 1.81, Guardia, Elcos Broni)

14 Martina Crippa (’89, 1.78, Guardia, Famila Schio)

15 Caterina Dotto (’93, 1.70, Playmaker, San Martino di Lupari)

18 Jasmine Keys (’97, 1.90, Ala, Fila San Martino di Lupari)

19 Lorela Cubaj (’99, 1.93, Centro, Georgia Tech University)

20 Elisa Ercoli (’95, 1.90, Centro, Allianz Geas Sesto Giovanni)

21 Giuditta Nicolodi (’95, 1.85, Ala, Allianz Geas Sesto San Giovanni)

22 Kathrin Ress (’85, 1.92, Centro, Itas Bolzano)

23 Sabrina Cinili (’89, 1.91, Ala, Passalacqua Ragusa)

33 Olbis Andre Futo (’98, 1.86, Centro, Famila Schio)

41 Elisa Penna (’95, 1.91, Ala, Wake Forest University, USA)

Riserve a casa

Beatrice Attura (’94, 1.70, Playmaker, Herner, Germania)

Alexandra Ciabattoni (’94, 1.83, Ala, Umana Reyer Venezia)

Veronica Dell’Olio (’93, 1.85, Ala, Alpo Villafranca)

Martina Fassina (’99, 1.83, Guardia, Famila Schio)

Martina Kacerik (’96, 1.80, Guardia, Umana Reyer Venezia)

Giulia Natali (’02, 1.76, Guardia, Meccanica Nova Vigarano)

Ilaria Panzera (’02, 1.78, Guardia, Allianz Geas Sesto San Giovanni)

Valeria Trucco (’99, 1.92, Ala, Iren Fixi Torino)

Lo staff azzurro

Allenatore: Marco Crespi

Assistenti: Giovanni Lucchesi, Alessandro Magro

Video Analista: Gianluca Quarta

Preparatori Fisici: Matteo Panichi, Francesca Zara

Medico: Piergiuseppe Tettamanti

Ortopedici: Andrea Billi, Roberto Fabbrini

Massofisioterapisti: Davide Pacor, Matteo Brunelli

Osteopata: Giampaolo Cau

Team Manager: Marco Gatta

Addetto ai Materiali: Francesco Forestan

Addetto Stampa: Giancarlo Migliola

Video Maker: Marco Cremonini

Il programma azzurro

23 maggio-30 maggio

Ore 12.00 Raduno a Treviso presso Hotel Maggior Consiglio – Str. Terraglio, 140

Allenamenti

31 maggio

Ore 20.00 amichevole Italia-Ucraina a Pordenone

1 giugno

Ore 17.00 amichevole Italia-Ucraina a Ponzano Veneto

2 giugno

Riposo

3 -6 giugno

Allenamenti a Treviso

7 giugno

Ore 9.45 Volo Venezia-Barcellona

Trasferimento c/o Hotel Tryp Zaragozza

Ore 20.00-21.00 Allenamento c/o Pabellon Pricipe Felipe Av. Cesareo Alierta 120

8 giugno

Ore 10.30-11.30 Allenamento c/o Pabellon Pricipe Felipe Av. Cesareo Alierta 120

Ore 18.00 Italia-Belgio

9 giugno

Ore 10.30-11.30 Allenamento c/o Pabellon Pricipe Felipe Av. Cesareo Alierta 120

Ore 18.00 Finale 3-4 posto oppure ore 20.30 Finale 1-2 posto

10 giugno

Trasferimento a Broni

11-13 giugno

Allenamenti presso PalaBroni

14 giugno

Ore 20.00 amichevole Italia-Bielorussia

15 giugno

Ore 17.00 amichevole Italia-Bielorussia a Parma

16-17 giugno

Riposo

18 -20 giugno

Ore 13.00 Inizio raduno a Roma

Ore 17-30-20.30 Allenamenti

Ore 15.15 Volo Roma-Brussels e trasferimento c/o IBIS Styles Hotel in Kortrijk

21 giugno

Ore 20.30 amichevole Italia-Belgio a Wevelgem

22 giugno

Ore 17.00 amichevole Italia-Belgio a Kortrijk

23 -25 giugno

Trasferimento al CPO G. Onesti 1 (Roma)

Allenamenti

25 giugno

Trasferimento a Nis (Serbia) sede dell’EuroBasket Women 2019

EuroBasket Women 2019, il calendario delle Azzurre

27 giugno

Italia-Turchia (ore 18.30, diretta SkySportHD)

28 giugno

Italia-Ungheria (ore 18.30, diretta SkySportHD)

30 giugno

Italia-Slovenia (ore 18.30, diretta SkySportHD)

2 luglio Eventuale Spareggio (Belgrado, Stark Arena)

FASE FINALE (si gioca sempre a Belgrado, nella Stark Arena)

4 luglio Quarti di Finale

6 luglio Semifinali

7 luglio Finali

Girone A Gran Bretagna, Lettonia, Spagna, Ucraina

Girone B Francia, Montenegro, Repubblica Ceca, Svezia

Girone C ITALIA, Slovenia, Turchia, Ungheria

Girone D Belgio, Bielorussia, Russia, Serbia

