Basket femminile tutte le squadre di B e C 2019/20 in Lombardia.

Basket femminile 5 lariane tra le 28 iscritte

Pubblichiamo tutte le squadre aventi diritto a partecipare ai campionati di serie B e C femminili in Lombardia nella prossima stagione sportiva 2019/20. In B sedici squadre tra cui la sola Mariano. Saranno ancora 28 le squadre in C divise in due gironi e cinque saranno lariane.

Serie B femminile 2019/20

A.S.D. F. DON FELICE COLLEONI BG

2 8766 POL. DIL. PONTEVICO BASKET BS

3 50367 A.DIL. BRIXIA BASKET BS

4 2438 A.S.D. BASKET FEMM. MARIANO C. CO

5 6237 AS DIL COSTA X L’UNICEF LC Promossa da C Femm

6 44490 A.DIL. PALL. FANFULLA 2000 LO

7 1021 A.S.DIL. BASKET FEMM.BIASSONO MB

8 3212 A.S.D. USMATE MB

9 16366 A.S.D. TEAM 86 BK VILLASANTA MB

10 454 A.D. G.S. QUARTIERE S. AMBROGIO MI Promossa da C Femm

12 3815 BASKET CANEGRATE ASS. SP. DIL. MI

11 44410 A.S. DIL. BASKETTIAMO VITTUONE MI

13 51549 A.S.D. MILANO BASKET STARS MI

14 52728 A.D. BASKET FEMMINILE MILANO MI

15 36138 A.S.D. BASKET FEMM. VARESE 95 VA Retrocessa da A2 Femm

Serie C femminile 2019/20

A.S.D. VISCONTI BASKET BG

2 1944 A.S.D. G.S. CASIGASA PARRE BG

3 18025 POL. CAPPUCCINESE A.S.D. BG Promossa da PF

4 50409 ASS. DIL. LIONS BASKET SCHOOL BS Promossa da PF

5 51998 ASD FORTITUDO BRESCIA BS

6 327 U.S. BASKET COMO DIL. CO

7 8782 GELATERIA NONNA PAPERA MARIANO CO

8 30503 A.DIL. BK TEAM FEMM.92 CANTU` CO

9 30590 U.S. VERTEMATESE A.S.D. CO

10 54216 POLISPORTIVA COMENSE 2015 A.S.D. CO

11 18173 A.S.D.C.P.STARLIGHT VALMADRERA LC

12 47861 BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. LO

13 3224 A.S.D. BASKET ROBBIANO MB

14 3818 A.D. EUREKA BASKET MB

15 10643 OR.FEMM. GIUSSANO PALL. A.DIL. MB Retrocessa da BF

16 54069 A.D. PROSPORT ARCORE MB

17 522 A. DIL. BASKET CORSICO MI Promossa da PF

18 811 U.S. DIL. O P S A MI Retrocessa da BF

19 6560 POL. ARDOR A.S.D. MI

20 23189 A.S.DIL. O.S.L. GARBAGNATE MI

21 28140 A. DIL. IDEA SPORT PALL. MI

22 34985 BASKET MELZO A.S.DIL. MI

23 43983 A.S.D. SAN GABRIELE BASKET MI Retrocessa da BF

24 54753 A.S.D. Basket Parco Nord MI

25 52424 ASD HERE YOU CAN PV

26 1820 A.DIL SPORTIVA BASKET SO

27 881 A.D. PALLACANESTRO GAVIRATE VA

28 44409 PRO PATRIA ET LIB P.A.C. SSDRL VA

