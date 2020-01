Basket femminile buone news per la Lombardia 2005 dal Trofeo Pagnini.

Basket femminile le baby lombarde hanno battuto prima la Liguria e poi il Piemonte in finale

Buone nuove per il basket femminile nostrano. Merito della selezione Lombardia 2005 che nel weekend scorso ha vinto a Savona l’edizione 2020 del Trofeo Pagnini. Il team diretto da coach Luca Viscinti tecnico del Mariano Comense ha prima battuto la Liguria in semifinale poi ha regolato il Piemonte in semifinale. Nella selezione lombarda vincitrice anche la cucciaghese Giorgia Saglio che ha alzato il prestigioso trofeo e che ha segnato 2 punti in semifinale e ben 8 in finalissima.

Il tabellino della finale

Lombardia-Piemonte 66-48 (13-14 34-18 46-33)

Rotta (costa) 5, Lussignoli (ororosa) 4, Ernani Locatelli (ororosa) 8, Saglio (cucciago) 8, Resemini (geas) 4, Marino (carugate) 7, Frosio (ororosa), Tempia (brixia) 10, Scalvini (azzurra bs), Benedini (geas) 5, Diakhoumpa 7 (pro patria) 7 , Serra (costa) 8. All. Visconti.

I tabellini della senoifibale

lOmbardia-Liguria 55-50

Rotta (costa) 16, Lussignoli (ororosa) 2 , Ernani Locatelli (ororosa) 5, Saglio (cucciago) 2, Resemini (geas) 8, Marino (carugate) 3, Frosio (ororosa), Tempia (brixia) 3, Scalvini (azzurra bs) 1, Benedini (geas) 8, Diakhoumpa (pro patria) 5, Serra (costa) 2.

