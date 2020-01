Basket femminile appuntamento per la selezione regionale 2005.

Basket femminile la cucciaghese giocherà nel weekend il Trofeo Pagnini a Savona

Appuntamento in Liguria per il basket femminile nostrano. Nel weekend infatti la selezione regionale femminile 2005 allenata da Luca Visconti coach della Mia Mariano (serie B ) disputerà il Trofeo Pagnini in programma sabato 11 e domenica 12 gennaio a Savona. Tra le atlete convocate dal Comitato Regionale Lombardo, in accordo con il Settore Squadre Nazionali Femminile e nell’ambito del PROGETTO CTF Lombardia anche Giorgia Saglio della Pol’80 Cucciago.

Le Convocate dal Centro Tecnico Federale

BENEDINI Giorgia Geas BK SSG

DIAKHOUMPA Daba Bk Pro Patria Busto

ERNANI LOCATELLI Elena Ororosa BK

LUSSIGNOLI Sophia Ororosa BK

MARINO Elisa Bk Carugate

OCCHIATO Elena Bk Crema

RESEMINI Valentina Geas BK SSG

ROTTA Amelia Bk Costa

SAGLIO Giorgia Bk Cucciago

SERRA Fiamma Bk Costa

SCALVINI Lucrezia Azzurra BS

TEMPIA Virginia Brixia BS

ATLETE A DISPOSIZIONE (RISERVE A CASA)

DI DOMENICO Elena Sanga MI

FROSIO Giulia Ororosa BK

STAFF TECNICO

PRESIDENTE FIP CRL Alberto Bellondi

RTT Roberto Riccardi

DIRIGENTE CTF Ezio Parisato

ALLENATORE CTF Luca Visconti

ASSISTENTE Filippo Deleidi

PREPARATORE FISICO Rossella Schiavi

FISIOTERAPISTA Luca Beretta

PROGRAMMA Torneo

– Sabato 11

ore 16.00 prima semifinale del Torneo Pagnini Lombardia- la Liguria

ore 18.00 seconda semifinale del Torneo Pagnini Piemonte-Veneto

– Domenica 12

ore 9.00 e 11.00 Finalei

