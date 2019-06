Basket femminile news azzurre per una cestista brianzola.

Basket femminile raduno a Bormio dal 4 luglio e a Udine dal 22 luglio

News azzurre per il basket femminile lariano. La cestista canturina Beatrice Del Pero (ex Comense e Costa Masnaga) appena passata da Battipaglia a Torino in serie A1, è stata convocata dal Settore Squadre Nazionali, in occasione del raduno della Nazionale Under 20 femminile che si svolgerà a Bormio dal 4 luglio e a Udine dal 22 al 31 luglio 2019.

Le Azzurre convocate

Beatrice Baldi (2000, 1.85, C/A, Fila S. M. Lupari)

Anastasia Conte (2000, 1.74, G/P, Lib. Moncalieri)

Lucia Decortes (1999, 1.90, C/A, Allianz Sesto S. Giovanni)

Erica Degiovanni (1999, 1.70, P, Panthers Roseto)

Beatrice Del Pero (1999, 1.77, G, Minibasket Battipaglia)

Martina Fassina (1999, 1.83, A/G, Famila Schio)

Federica Giudice (2000, 1.82, G/A, Bottega Del Tartufo Umbertide)

Alice Gregori (2000, 1.78, G/A, Umana Venezia Mestre)

Giulia Ianezic (2000, 1.80, P/G, Delser – Udine – Crich Udine)

Sara Madera (2000, 1.86, A/C, Umana Venezia Mestre)

Alice Milani (1999, 1.75, G, Fanola – Onetech S. M. Lupari)

Elisa Pinzan (1999, 1.71, P, Umana Venezia Mestre)

Giovanna Smorto (1999, 1.77, G, Elcos Broni)

Serena Soglia (2000, 1.86, C, Faenza Project Girls)

Matilde Stangherlin (2000, 1.85, A/C, Umana Venezia Mestre)

Sara Toffolo (2000, 1.85, A, Giants Marghera)

Valeria Trucco (1999, 1.93, A/C, Iren Fixi Torino)

Costanza Verona (1999, 1.70, P, Allianz Sesto S. Giovanni)

Giocatrici a disposizione

Giulia Cecili (1999, 1.64, P, Ecodent Villafranca)

Laura Cremona (2000, 1.78, G, A.Dil. Minibasket Battipaglia)

Eleonora Duca (2001, 1.79, A/C, Medoc Forlì)

Alessandra Orsili (2001, 1.67, P, Fe.Ba Civitanova Marche)

Ilaria Panzera (2002, 1.78, G/A, Allianz Sesto S. Giovanni)

LO STAFF AZZURRO

Responsabile S.N.F.: Gaetano Laguardia

Capo Allenatore: Sandro Orlando

Assistente Allenatore: Massimo Romano

Assistente Allenatore: Giovanni Gebbia

Video Analista: Michele Dall’Ora

Preparatore Fisico: Davide Rocco (Dal 20/7/2019)

Medico: Luigi D’Introno

Fisioterapista: Irene Munari

Funzionario Delegato: Antimo Rocca (dal 4 all’8 luglio)

Funzionario Delegato: Francesco Forestan (dal 9 luglio)

Il programma azzurro

4 luglio

Ore 13.00 Inizio raduno c/o Hotel Baita Clementi, Via Milano, 46, Bormio, (SO)

Ore 18.00-20.00 Allenamenti

5-12 luglio

Ore 11.00-13.00 Allenamenti

Ore 18.00-20.00 Allenamenti

13 luglio

Ore 11.00-13.00 Allenamenti

Ore 18.00 Stage con Ungheria

14 luglio

Ore 11.00-13.00 Allenamenti

Ore 18.00 Stage con Ungheria

15-19 luglio

Ore 11.00-13.00 Allenamenti

Ore 18.00-20.00 Allenamenti

20 luglio

Ore 11.00-13.00 Allenamenti

Ore 18.00 Stage con Bielorussia

21 luglio

Ore 11.00-13.00 Allenamenti

Ore 18.00 Stage con Bielorussia

22 luglio

Ore 9.00 Trasferimento c/o Hotel Ramandolo, Via Forni di Sotto 28, Udine

Ore 18.00-20.00 Allenamenti

23-26 luglio

Ore 11.00-13.00 Allenamenti

Ore 18.00-20.00 Allenamenti

27 luglio

Ore 11.00-13.00 Allenamenti

Ore 18.00 Stage con Portogallo

28 luglio

Ore 11.00-13.00 Allenamenti

Ore 18.00 Stage con Portogallo

29-31 luglio

Ore 11.00-13.00 Allenamenti

Ore 18.00-20.00 Allenamenti

