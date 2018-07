Basket femminile usciti i calendari di A1 e A2.

Basket femminile le tante cestiste lariane di A2 scattano il 29-30 settembre

La Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato i calendari di Serie A1 e Serie A2 per la Stagione Sportiva 2018/2019 di basket femminile. Molte le giocatrici nostrane impegnate nei due principali campionati nazionali in rosa.

Serie A1: che esordio per Bea Del Pero

La serie A1 scatterà sabato 7 ottobre con il Broni della binaghese Valetina Gatti e l’assese Laura Spreafico impegnate contro la Reyer Venezia. Più arduo il compito della canturina Beatrice Del Pero che esordirà nella massima serie con la maglia di Battipaglia subito contro le campionesse d’Italia della Famila Schio.Lo scontro diretto invece è previsto per l’8° turno: andata a Broni domenica 2 dicembre, ritorno a Battipaglia domenica 24 febbraio.

Serie A2: subito derby per Costa a Crema

Definito anche il calendario di serie A2 che scatterà il weekend precedente, l’ultimo di settembre. Nel girone Nord il Costa Masnaga esordirà nel derby lombardo a Crema domenica 30 mentre sabato 29 debutto casalingo per la neopromossa Varese delle sorelle binaghesi Elena e Francesca Mistò e della canturina Sara Polato; la binaghese Giulia Maffenini invece debutterà con la maglia di Carugate sul campo della matricola Moncalieri sempre sabato 29 come il pluridecorato ex tecnico della Comense Aldo Corno guiderà la sua Vicenza sul campo di Udine. Nel girone Sud invece sabato 29 settembre debutto casalingo per la comasca Paola Novati con la maglia della Verga Palermo che ospiterà Pistoia mentre in Sardegna sul campo di Selargius esordirà con la casacca della Cestistica Azzurra Orvieto l’ala di Albavilla ex Costa Laura Meroni.

