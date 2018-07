Basket femminile l’italia vola ai Mondiali U17.

Basket femminile ieri ok contro la Bielorussia, domani le azzurre sfidano l’Australia

Vola la Nazionale italiana Under 17 di basket femminile ai campionati mondiali di Minsk dove è entrata tra le prime otto. Le azzurre con la lariana Sofia Frustaci ieri hanno vinto gli ottavi di finale battendo le padrone di casa della Bielorussia per 65-50 e qualificandosi così per i quarti di finale in programma domani venerdì 27 alle 15.30 contro l’Australia, campione del Mondo in carica. Ieri le azzurre, dopo aver sofferto nel primo quarto, hanno preso in mano la gara senza più voltarsi indietro. Miglior marcatrice è stata la costina Martina Spinelli con 15 punti compagna di club di Sofia Frustaci a referto con 2 punti.

Il tabellino di Italia-Bielorussia 65-50

Parziali 17-19; 34-24; 53-36

Italia: Gallitognotta, Orsili 10, Mazza 2, Frustaci 2, Rossini, Natali 11, Pastrello 11, Spinelli 15, Panzera, Savatteri 1, Gilli 11, Mattera 2. All: Riccardi

Bielorussia: Durmanava 2, Vasilevich 13, Venskaya 8, Babak 2, Siamiletnikava 9, Chyzheuskava, Yakhnavets 3, Fiaklistava 2, Zubarenka 2, Samailiuk 4, Sinelshchykova, Isayenka 5. All: Datsun

Gli Ottavi di finale

Francia-Mali 78-57

Argentina-Lettonia 58-72

Bielorussia-Italia 50-65

Nuova Zelanda-Australia 37-77

Giappone-Cina 82-73

Ungheria-Angola 88-48

Stati Uniti-Colombia 92-48

Spagna-Canada 72-50

Programma

Oggi 26 luglio – Riposo

Domani 27 luglio – Quarti di finale

Ore 15.30 Italia-Australia

Ore 17.00 Francia-Lettonia

Ore 17.45 Stati Uniti-Spagna

Ore 19.30 Giappone-Ungheria

28 luglio – Semifinali

29 luglio – Finali

Le 12 Azzurre

#4 Lisa Gallitognotta (2001, 1.69, P, Baskettiamo Vittuone)

#5 Alessandra Orsili (2001, 1.66, P, Fe.Ba Civitanova)

#6 Federica Mazza (2001, 1.75, P, Cestistica Spezzina)

#7 Sofia Frustaci (2001, 1.75, G, Basket Costa x L’Unicef)

#8 Marta Rossini (2001, 1.69, G, Pallacanestro Firenze)

#9 Giulia Natali (2002, 1.72, G, Academy Mirabello)

#11 Silvia Pastrello (2001, 1.75, A, Giants Marghera)

#12 Martina Spinelli (2002, 1.83, A, Costa Masnaga)

#14 Ilaria Panzera (2002, 1.78, P, GEAS Basket)

#15 Lucia Adele Savatteri (2001, 1.90, C, Virtus Eirene)

#18 Caterina Gilli (2002, 1.79, A, Academy Mirabello)

#20 Caterina Mattera (2001, 1.84, C, Minibasket Battipaglia)

Lo Staff azzurro

Direttore Generale Tecnico: Bogdan Tanjevic

Allenatore: Roberto Riccardi

Assistenti Allenatori: Francesco Dragonetto, Giuseppe Piazza

Preparatore Fisico: Riccardo Frati

Medico: Debora Maria Luisa Simonetti

Fisioterapista: Simone Grillo

Team Manager: Emanuele Cecconi

Capo Delegazione: Roberto Nardi

Delegato FIBA: Antonino Rescifina

