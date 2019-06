Basket femminile scelta la nazionale italiana per gli Europei.

Basket femminile dopo il raduno l’ex Comense ora a Broni è stata tagliata

Vigilia importante per il basket femminile italiano. Lo staff tecnico coordinato da coach Marco Crespi ha scelto le 12 cestiste azzurre che da giovedì 27 giugno e fino al 7 luglio giocheranno l’EuroBasket Women 2019 in Serbia e Lettonia. Purtroppo nella lista finale delle magnifiche 12 non fa parte la cestista di Asso Laura Spreafico. L’ex Comense ora in forza a Broni in serie A1 dopo aver iniziato il raduno estivo con la nazionale è stata tagliata. L’Italia esordirà agli Europei il 27 giugno contro la Turchia. Il giorno dopo sfiderà l’Ungheria, il 30 la Slovenia. Tutte le partite si giocano alle 18.30 e sono trasmesse in diretta da SkySport1HD e SkySportArenaHD. Le prime dei 4 gruppi accedono ai Quarti di Finale, seconde e terze spareggiano. La fase finale si giocherà a Belgrado. Le prime sei dell’EuroBasket Women 2019 si qualificano per il torneo Pre-Olimpico che si terrà dal 2 al 10 febbraio 2020.

Questa la liste delle 12 azzurre

0 Caterina Dotto (’93, 1.70, Playmaker)

3 Nicole Romeo (’89, 1.66, Playmaker)

7 Giorgia Sottana (’88, 1.75, Guardia)

9 Cecilia Zandalasini (’96, 1.85, Ala)

10 Francesca Dotto (’93, 1.70, Playmaker)

13 Valeria De Pretto (’91, 1.85, Ala)

14 Martina Crippa (’89, 1.78, Guardia)

19 Lorela Cubaj (’99, 1.93, Centro, 8, 23)

20 Elisa Ercoli (’95, 1.90, Centro)

23 Sabrina Cinili (’89, 1.91, Ala)

33 Olbis Andre Futo (’98, 1.86, Centro)

41 Elisa Penna (’95, 1.91, Ala)

Il calendario delle Azzurre

27 giugno

Italia-Turchia (ore 18.30, diretta SkySportHD)

28 giugno

Italia-Ungheria (ore 18.30, diretta SkySportHD)

30 giugno

Italia-Slovenia (ore 18.30, diretta SkySportHD)

2 luglio

Spareggio (Belgrado)

4 luglio

Quarti di Finale (Belgrado)

6 luglio

Semifinali (Belgrado)

7 luglio

Finali (Belgrado)

Girone A

Gran Bretagna, Lettonia, Spagna, Ucraina

Girone B

Francia, Montenegro, Repubblica Ceca, Svezia

Girone C

ITALIA, Slovenia, Turchia, Ungheria

Girone D

Belgio, Bielorussia, Russia, Serbia

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU