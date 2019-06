Basket femminile: news dal raduno azzurro Under18.

La brianzola continua il ritiro con la nazionale fino al 3 luglio

Buone notizie per il basket femminile nostrano. La giovane Meriem Nasraoui, classe 2002, di Mariano ma in forza quest’anno all’Elite Basket Roma, ha vinto con la maglia dell’Italia Under18 il torneo di Pesaro che si è chiuso con la vittoria contro l’Ungheria per 79-65. Ora la cestista brianzola continuerà il raduno con la nazionale azzurra fino al 3 luglio.

Tutti i tabellini del torneo

Italia-Ungheria 79-65 (17-14, 20-17, 22-24, 20-10)

Italia: Stroscio 4, Orsili 14, Gilli 11, Natali 6, Leonardi 4, Pastrello 8, Nativi 5, Panzera 13, Rosini, Savatteri 2, Nasraoui 6, Mattera 6. All: Riccardi

Italia-Croazia 48-61 (10-10, 12-15, 9-22, 17-14)

Italia: Stroscio, Orsili 8, Rossini, Natali 14, Leonardi 8, Pastrello 4, Bric, Nativi, Rosini, Savatteri, Nasraoui 14, Mattera. All: Riccardi

Italia-Olanda 68-58 (21-10, 17-18, 12-22, 18-8)

Italia: Orsili 10, Rossini 8, Natali 10, Leonardi 2, Pastrello 8, Spinelli 4, Nativi 7, Panzera, Rosini 6, Gilli 4, Nasraoui 8, Bric 1. All: Riccardi

Torneo Internazionale

21 giugno 2019

Croazia – Ungheria 42-69

Italia – Olanda 68-58

22 giugno 2019

Ungheria – Olanda 79-68

Italia – Croazia 48-61

23 giugno 2019

Olanda – Croazia 63-73

Italia – Ungheria 79-65

La classifica

Italia 4

Ungheria 4

Croazia 4

Olanda 0

Le Azzurre convocate

Bric Erika (2001, A/C, Libertas Sporting Basket School)

Gilli Caterina (2002, A, Basket Academy Mirabello)

Leonardi Francesca (2002, G, Reyer Venezia)

Mattera Caterina (2001, C, Minibasket Battipaglia)

Nasraoui Meriem (2002, A/C, Elite Basket Roma)

Natali Giulia (2002, G, Basket Academy Mirabello)

Nativi Silvia (2002, P/G, Basket Academy Mirabello)

Orsili Alessandra (2001, P, Fe.Ba Civitanova)

Panzera Ilaria (2002, P/G, Geas Basket)

Pastrello Silvia (2001, A, Giants Basket Marghera)

Rosini Clara (2002, G, Futurosa Forna Basket Trieste)

Rossini Marta (2001, G, Minibasket Battipaglia)

Savatteri Lucia Adele (2001, C, Virtus Eirene)

Spinelli Martina (2002, A/C, Basket Costa X l’Unicef)

Stroscio Beatrice (2001, G, Virtus Eirene)

Lo staff azzurro

Allenatore: Roberto Riccardi

Assistenti: Giuseppe Piazza, Alessio Cioni

Preparatore Fisico: Davide Bocci

Medico: Attilio Maurano

Fisioterapista: Stefania Muzzetta

Team Manager: Domenico Meroni

Il programma azzurro

24/27 giugno

Ore 10:00/12:00 – Allenamento

Ore 18:00/20:00 – Allenamento

28 – 30 giugno 2019 Torneo Internazionale

28 giugno 2019

Ore 12:00/13:00 – Allenamento Italia

Ore 18:00 Lituania – Bielorussia

Ore 20:30 Italia – Ucraina

29 giugno 2019

Ore 12:00/13:00 – Allenamento Italia

Ore 18:00 Bielorussia – Ucraina

Ore 20:30 Italia – Lituania

30 giugno 2019

Ore 12:00/13:00 – Allenamento Italia

Ore 18:00 Ucraina – Lituania

Ore 20:30 Italia – Bielorussia

1 luglio 2019

Trasferimento a Roma

Ore 18:00/20:00 – Allenamento

2 e 3 luglio 2019

Ore 10:00/12:00 – Allenamento

Ore18:00/20:00 – Allenamento

Fine raduno

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU