Basket femminile dopo il 12° turno serie B.

Basket femminile le marianesi battute in rimonta

IL 12° turno d’andata del campionato di serie B Femminile non ha regalato punti alla Mia Mariano che anzi è caduta a Bresso dopo essere stata avanti per tre quarti di gioco. La squadra biancoverde dopo essere partita molto bene ha frenato e ha permesso la rimonta e il sorpasso vincente nel finale delle locali. La Mia ora tornerà in campo per chiudere il 2018 sabato sera sul difficile campo del San Giorgio Mantova in un autentico scontro playoff.

Il tabellino di Bresso-Mia Mariano 62-57

Parziali 7-16, 21-31, 38-40.

Mia: Allevi 7, Buscema 8, Cincotto 2, Colognesi 15; Frigerio 1, Frustaci 11, Marra 3, Panzeri 6, Spinelli 4. All. Rossi).

Gli altri risultati del 12° turno

Brixia-Vittuone 60-58, Sanga-BFM 69-71, Giussano-Milano Basket Stars 46-70, Pontevico-Villasanta 42-60, San Giorgio Mantova-Canegrate 71-37, Trescore-Usmate 18-41, Lodi-Biassono 77-74.

Classifica

Fanfulla Lodi 22; Milano Basket Stars, S. Giorgio Mantova 20; Mia Mariano Comense, BFM 16; Giussano, Bresso 12; Canegrate, Villasanta, Usmate, Pontevico, Brixia Brescia 10; Vittuone, Trescore 8; Biassono 6; Sanga Milano 2.

Il programma del 13° turno andata

Giovedì 20 dicembre BFM-Trescore; venerdì 21 Canegrate-Bresso; sabato 22 San Giorgio Mantova-Mia Mariano (ore 21), Vittuone.Giussano, Brixia-Pontevico, Milano Basket Stars-Lodi; domenica 23 Usmate-Sanga, Biassono-Villasanta.

