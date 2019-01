Basket femminile dopo il 14° turno andata di serie B.

Basket femminile domenica prossima ultima d’andata in casa contro Villasanta

Riparte con due punti la Mia Mariano nel campionato di serie B di basket femminile. Le giovani biancoverdi di coach Pierangelo Rossi hanno dovuto faticare e non poco per vincere sul campo del Trescore Balneario dopo una gara sempre sul filo dell’equilibrio decisa negli ultimi minuti. Alla fine trascinate da una super Chiara Discacciati le brianzole hanno portato a casa il prezioso referto rosa che le porta quota 18 punti a un turno dalla fine del girone d’andata. Il giro di boa domenica prossima in casa contro Villasanta (ore 20.30)

Il tabellino di Trescore-MIA 53-54

Parziali 11-11, 19-23, 34-38.

MIA: Discacciati 17, Fontana 5, Panzeri 7, Frustaci 5, Colognesi 4, Marra 2, Capellini 5, Buscema 7, Frigerio, Cincotto 2. All: Rossi.

I risultati del 14° truno d’andata

Lodi-BFM 79-64, Villasanta-Brixia 53-55, San Giorgio-Pontevico 74-60, Giussano-Canegrate 65-53, Vittuone-Usmate 49-41, San Gabriele Milano-Biassono 48-55, Bresso-Milano Basket Stars 53-56.

La classifica di serie b

San Giorgio Mantova, Lodi, Milano Basket Stars 24; Mia, BFM 18; Giussano 14; Pontevico, Canegrate, Bresso, Brixia Brescia, Vittuone, Usmate 12; Biassono; Villasanta 10; Trescore 8; Sanga Milano 2.

Il programma del 15° turno d’andata

Sabato 19 Pontevico-Vittuone, Brixia-Trescore; domenica 20 Mia Mariano-Villasanta (ore 20.30), Milano Basket Stars-San Giorgio Mantova, Canegrate-Sanga Milano, Usmate-Lodi, Biassono-Giussano, BFM-Bresso.

