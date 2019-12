Basket femminile traguardo importante per la cestista nostrana.

Basket femminile l’atleta di Asso cresciuta in Comense ora gioca a Broni

Domenica 8 dicembre è stata una giornata speciale per Laura Spreafico, cestista di Asso, classe 1991 di quelle da celebrare e ricordare negli anni. «Sprea» infatti ha festeggiato con la maglia della sua attuale squadra, Broni, la sua 300esima partita in serie A, un traguardo storico per lei che ha iniziato a tirare a canestro nel centro minibasket de Le Bocce Erba per poi completare la sua formazione giovanile con la mitica Pool Comense dove ha vinto lo scudetto Under16 e poi esordito nella massima serie nella stagione 2006/07. Da lì è cominciata una lunga carriera cestistica in serie A passando da Lucca, poi Schio dove ha vinto il tricolore, Coppa Italia e Supecoppa Italiana quindi esperienze importanti a Parma, Ragusa e in queste ultime due stagioni a Broni dove è diventata un punto di riferimento e una colonna. Senza dimenticare le tante presenze con la nazionale azzurra. Domenica scorsa come detto per Sprea è stata una partita davvero speciale: ha celebrato le sue prime 300 presenze in A curiosamente affrontando il suo passato Schio. Solo un’altra tappa della sua carriera che ha vissuto con i suoi rmi tifosi in tribuna mamma Paola e papà Dodo. A loro Laura ha rivolto la sua dedica speciale: “Questo traguardo importante per me lo dedico ai miei genitori e alla mia famiglia: a loro che mi hanno sempre seguito, spronato e supportato. Senza di loro tutto questo non poteva succedere. Poi voglio ringraziare tutti i tifosi di Broni che mi hanno festeggiato calorosamente. Grazie a tutti di cuore”.

