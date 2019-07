Basket femminile pubblicati i gironi di C femminile.

Basket femminile in campoBtf Cantù, Basket Como, Comense, Mariano e Vertematese

Il comitato Fip della Lombardia ha comunicato la composizione dei due gironi di serie C femminile 2019/20. Le cinque squadre comasche Btf Cantù, Us Vertematese, Basket Como, San’Ambrogio Mariano Comense Pol. Comense 2015 sono state inserite nel girone B. A breve i calendari.

Girone: Girone B

– U.S. VERTEMATESE A.S.D

– A.S.D. BASKET S.AMBROGIO MARIANO COMENSE

– A.S.D.C.P.STARLIGHT VALMADRERA

– U.S. BASKET COMO

– VIRTUS CARROCCIO LEGNANO

– A.D. EUREKA BASKET MONZA

– PRO PATRIA BUSTO ARSIZIO

– A.DIL SPORTIVA BASKET SONDRIO

– POLISPORTIVA COMENSE 2015

– A.S.DIL. O.S.L. GARBAGNATE

– TEAM FEMM.92 CANTU`

– PROSPORT ARCORE

– PALLACANESTRO GAVIRATE

– ARDOR A.S.D. BOLLATE

– BASKET ROBBIANO

Questo Girone A

– A.S. DIL. POL. VOBARNO

– IDEA SPORT MILANO

– HERE YOU CAN PAVIA

– BASKET MELZO

– VISMARA MILANO

– VISCONTI BASKET BRIGNANO GERA D’ADDA

– FORTITUDO BRESCIA

– BASKET FEMMINILE CREMA

– CASIGASA PARRE

– Basket Parco Nord MILANO

– DON FELICE COLLEONI TRESCORE BALNEARIO

– LIONS BASKET SCHOOL BRESCIA

– POL. CAPPUCCINESE A.S.D. – ROMANO DI LOMBARDIA

– BK CLUBBORGO SAN GIOVANNI

– BASKET CORSICO

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU