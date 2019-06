Basket femminile due colpi di mercato lariani in serie A2.

Basket femminile Paola al Cus Caglari e Angelica al Selargius

Il mercato del basket femminile italiano segnala due colpi lariani sotto il sole di questo fine giugno torrido. Protagoniste due giovani lunghe nostrane che hanno deciso di rimanere nel campionato serie A2 e volare entrambe in Sardegna . Si tratta di Paola Novati di Como che approda al Cus Cagliari e di Angelica Tibè di Arosio che ha firmato per il San Salvatore Selargius.

Paola Novati va al Cus Cagliari

Dopo la promozione in serie A1 con l’Andros Palermo la comasca Paola Novati ala-pivot, 184 cm; classe 1998 ha deciso di restare in A2 e ha firmato per il Cus Cagliari. Novati ha iniziato a giocare in A2 dalla stagione 2014/2015 con Biassono poi è passata al Costa Masnaga e al Sanga Milano per trasferirsi la stagione scorsa all’Andros Palermo, squadra promossa nel campionato di A1, collezionando 17 gare e 3,4 punti di media,

Per lei, ottimi risultati anche nei campionati giovanili con tre quarti posti e una nomination come miglior giocatrice delle finali di categoria Under20 nella stagione 2016/2017. La Novati ha vestito la maglia delle nazionali Under 18 nei campionati europei a Sopron, chiusi con il settimo posto.

Queste le sue prima parole: «Sono contenta di giocare per il CUS Cagliari: passo da un’isola all’altra, dalla Sicilia alla Sardegna. Sono felice di aver sentito fiducia da parte dello staff, nei miei confronti dopo un anno difficile come quello appena passato tra l’infortunio, il ritorno in campo e la vittoria del campionato. Mi auguro di dare il mio apporto in maniera più che positiva. Penso ci sia tanto lavoro da fare per riprendere fiducia e togliermi un po’ di paure. La voglia di fare bene c’è e non vedo l’ora di iniziare».

Angelica Tibè sceglie Selargius

Con ancora negli occhi la grande festa per la promozione in serie A1 con Costa Masnaga coronamento degli ultimo anni vissuti sempre al vertice, Angelica Tibè ala/pivot di 184 cm, canturina d’origine ha scelto di volare in Sardegna e vestire la maglia del San Salvatore Selargius e continuare la sua carriera in serie A2. Cresciuta nel settore giovanile della B&P Autoricambi Costa Masnaga, Angelica è poi maturata a livello senior tra Basket Como, Geas, Biassono, Sanga Milano e quindi il ritorno alla casa madre Costa Masnaga dove ha giocato nelle ultime tre stagioni. Ora è pronta per l’avventura in Sardegna.

Queste le sue parole: “Mi hanno parlato tutti molto bene di Selargius – dice Tibè – e dopo gli anni a Costa Masnaga volevo un’altra realtà con un’impronta familiare, e il San Salvatore è quello che fa per me. La squadra mi piace molto e prometto di dare tutta me stessa per ottenere il miglior risultato possibile. Sodi dover dimostrare ancora tanto in A2 prima di ambire al salto di categoria in A1”.

