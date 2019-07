Basket femminile: iniziato il Trofeo dell’Amicizia Under15.

Basket femminile stasera seconda partita contro la Francia

Buone nuove colorate d’azzurro per il basket femminile lariano. L’Italia Under15 femminile, che ha come assistente allenatore il bravo tecnico comasco Cosimo De Milo, ha iniziato nel migliore dei modi il Trofeo dell’Amicizia di scena al PalaCarnera di Udine. Le azzurrine ieri sera infatti hanno battuto nettamente la Grecia per 71-31 e oggi nella seconda partita del quadrangolare affronteranno la Francia, che al debutto è stata battuta dalla Spagna 55-75. Ultima gara domani sera Italia-Spagna.

Il tabellino di Italia-Grecia 71-31

Parziali 19-8, 21-8, 20-7, 11-8

Italia: E. Villa 4, M. Villa 16, Zanardi 7, Carraro 2, Rizzo 5, Blasigh 6, Lucantoni 9, Di Stefano 2, Arado 2, Zanetti 10, Jakpa 2, Pini 6. All. Lucchesi

Le Azzurre

Arado Arianna (2004, 1.83, A, Amatori Pall.Savona)

Blasigh Vittoria (2004, 1.74, G, Sporting School Udine)

Carraro Anita (2004, 1.80, A, Reyer Venezia Mestre)

Di Stefano Laura (2004, 1.83, C, Basket Roma)

Jakpa Princess Amy (2004, 1.82, C, Campus Piemonte)

Lucantoni Lavinia (2005, 1.78, G, Basket Roma)

Pini Matilde (2004, 1.82, C, Basket Pegli)

Rizzo Chiara (2004, 1.74, G, Ororosa Basket Bergamo)

Villa Eleonora (2004, 1.65, G, Costa x l’Unicef Costa Masnaga)

Villa Matilde (2004, 1.65, G, Costa x l’Unicef Costa Masnaga)

Zanardi Carlotta (2.005, 1,72, G, Brixia Basket Brescia)

Zanetti Sara (2004, 1.81, A, B.S.L. San Lazzaro)

Lo Staff azzurro

Capo Delegazione: Simone Cardullo

Allenatore: Giovanni Lucchesi

Assistente Allenatore: Cosimo De Milo

Assistente Allenatore: Laura Ciravegna

Preparatore Fisico: Elia Confessore

Medico: Francesca Conte

Fisioterapista: Stefano Vassallo

Funzionario: Emanuele Cecconi

Arbitro al Seguito: Irene Frosolini

Il programma

14 Luglio

Francia-Spagna 55-75

Italia-Grecia 71-31

15 Luglio

Ore 12.00-13.00 Allenamento

Ore 18.00 Grecia-Spagna

Ore 20.30 Italia-Francia

16 Luglio

Ore 12.00-13.00 Allenamento

Ore 18.00 Francia-Grecia

Ore 20.30 Italia-Spagna

17 Luglio

Fine raduno

Il Torneo dell’Amicizia, Memorial Giorgio Bulzicco 2019 è disponibile in diretta su www.fvgsportchannel.com e su BHtv (ch.113 Ddt).

