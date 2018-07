Nel basket femminile Spreafico ritrova l’azzurro.

Basket femminile: l’ala di Asso in raduno dall’11 agosto a Treviso

Ancora buone nuove per il basket femminile lariano. La cestista di Asso Laura Spreafico, 26enne ala ex Comense, è stata convocata dalla Nazionale maggiore femminile per il prossimo raduno che si svolgerà dall’11 agosto a Treviso. Ma non solo. Sarà presente anche per le successive amichevoli del 18 a Vicenza contro Wake Forest, del 20 e 21 ad Anglet contro le padrone di casa della Francia. Quindi le azzurre si trasferiranno a La Spezia, dove chiuderanno il raduno affrontando Israele il 27 e il 28 agosto.

La Spezia sarà poi sede anche della partita di qualificazione all’EuroBasket Women 2019 che l’Italia giocherà il 21 novembre con la Svezia. Il 17, quattro giorni prima, la trasferta in Croazia. Ricordiamo che l’Italiarosa è in testa del girone H ma le ultime due gare stabiliranno la classifica finale e le squadre che accederanno all’Europeo. Passano il turno le prime e le sei migliori seconde degli otto gruppi.

Le azzurre convocate

Olbis Andre (’98, 1.86, A, Treofan Battipaglia)

Valeria Battisodo (’88, 1.74, P, Gesam Lucca Le Mura)

Sabrina Cinili (’89, 1.91, A, Saces Mapei Napoli)

Martina Crippa (’89, 1.78, G/A, Gesam Lucca Le Mura)

Lorela Cubaj (’99, 1.93, C, Georgia Tech University)

Valeria De Pretto (’91, 1.85, A, Umana Reyer Venezia)

Caterina Dotto (’93, 1.70, G, Umana Reyer Venezia)

Francesca Dotto (’93, 1.70, P, Famila Schio)

Elisa Ercoli (’95, 1.90, C, Geas Basket S.S. Giovanni)

Marcella Filippi (’85, 1.85, A, Fila San Martino di Lupari)

Gaia Gorini (’92, 1.81, P/G, Passalacqua Ragusa)

Martina Kacerik (’96, 1.81, G, Umana Reyer Venezia)

Jasmine Keys (’97, 1.90, A, Fila San Martino di Lupari)

Giuditta Nicolodi (’95, 1.85, Gesam Lucca Le Mura)

Francesca Pan (’97, 1.84, A, Georgia Tech University)

Elisa Penna (’95, 1.91, C, Wake Forest University, dal 19 agosto)

Kathrin Ress (’85, 1.92, C, Famila Schio, dall’11 al 19 agosto)

Giorgia Sottana (’88, 1.75, P, Fenerbahce, Turchia, dal 12 agosto)

Laura Spreafico (’91, 1.81, A, Eirene Passalaqua)

Atlete a disposizione

Giulia Ciavarella (’97, 1.83, G, La Molisana Campobasso)

Veronica Dell’Olio (’93, 1.85, A, Alpo Basket)

Martina Fassina (’99, 1.83, A, Fila San Martino di Lupari)

Alice Gregori (’00, 1.78, G, Umana Reyer Venezia)

Giulia Ianezic (’00, 1.76, G, Interclub Muggia)

Sara Madera (’00, 1.86, C, Umana Reyer Venezia)

Marida Orazzo (’94, 1.75, G, Minibasket Battipaglia)

Elena Ramò (’94, 1.80, G, Alpo Basket)

Giulia Rulli (’91, 1.84, A, Costa x l’Unicef)

Mariella Santucci (’97, 1.75, P, Toledo University)

Lo Staff azzurro

Responsabile SSNF: Gaetano Laguardia

Allenatore: Marco Crespi

Assistente: Francesca Zara (11-19 agosto)

Assistente: Angela Adamoli

Video Analista: Gianluca Quarta

Preparatore Fisico: Caterina Todeschini (11-22 agosto)

Medico: Piergiuseppe Tettamanti

Ortopedico: Andrea Billi

Massofisioterapisti: Giampaolo Cau, Davide Pacor, Matteo Brunelli

Team Manager: Marco Gatta

Team Director: Monica Bastiani

Addetto ai Materiali: Francesco Forestan

Addetto Stampa: Giancarlo Migliola

Programma azzurro

11 agosto

Ore 11.00 Raduno a Treviso

Ore 18.00-20.30 Allenamento

12-17 agosto

Ore 9.30.12.00 Allenamento

Ore 18.00-20.30 Allenamento

18 agosto

Ore 20:30 Italia-Wake Forest University a Vicenza

19 agosto

Trasferimento ad Anglet (Francia)

20 agosto

Ore 10.00-11.00 Allenamento

Ore 18.30 Francia-Italia

21 agosto

Ore 10.00-11.00 Allenamento

Ore 18.30 Francia-Italia

22 agosto

Trasferimento a La Spezia

23-26 agosto

Ore 9.30-12.00 Allenamento

Ore 17.30-20.30 Allenamento

27 agosto

Ore 11.00-12.00 Allenamento

Ore 20.30 Italia-Israele

28 agosto

Ore 11.00-12.00 Allenamento

Ore 20.30 Italia-Israele

