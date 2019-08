Basket femminile news per la giocatrice brianzola campionessa d’Eurpopa U18.

Basket femminile l’ex Mariano e Costa Masnaga dopo l’esperienza in B a Latina ha scelto il club altoatesino

La stagione del basket femminile è ormai alle porte e mentre le vacanze stano finendo il mercato estivo regala gli ultimi colpi. Anche alle nostre latitudini l’ultimo botto riguarda la cestista brianzola Meriem Nasraoui. Nata a Cantù nel 2002, l’ala/centro dopo essere cresciuta nel Basket Mariano Femminile ed essere esplosa a Costa Masnaga, nell’ultima stagione ha giocato con Bull Basket Latina in serie B e in contemporanea ha disputato l’U18 con l’Elite Roma Basket. Ora ha deciso di approdare in serie A2 accettando l’offerta del Bolzano la società che ha vinto una grande concorrenza di squadre che volevano assicurarsi la cestista nostrana. La ragazza ha valutato e ringraziato le altre società per averla cercata ma ha poi scelto di approdare alla corte di coach Cico Sacchi in quel di Bolzano per vestire la maglia bianco-rossa del BCB 2019/20. Ricordiamo che Meriem si presenta in A2 con in dote l’oro e il titolo Europeo conquistato quest’estate con l’Italia Under18 che ha bissato l’oro vinto con la casacca azzurra agli Europei under16 dell’anno scorso. Una dote importante che le permetterà di essere pronta per il salto in A2.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU