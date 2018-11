Basket femminile dopo il 9° turno serie B.

Basket femminile il team biancoverde al secondo posto e domenica derby a Giussano

Non si ferma più la Mia Mariano che ha centrato il suo settimo successo nel campionato di serie B di basket femminile. Il team biancoverde domenica scorsa ha rispettato il pronostico della vigilia battendo a domicilio il fanalino di coda Sanga Milano con una buona prova corale soprattutto nella ripresa. Ora la squadra marianese si prepara per l’atteso derby sul campo di Giussano in programma domenica 2 dicembre (ore 19).

Il tabellino di Mia Mariano- San Gabriele MIlano 69-38

Parziali 18-12, 39-25, 55-30

Mia: Discacciati 15, Fontana 11, Panzeri 5, Allevi 13, Frustaci 8, Colognesi 6, Marra 7, Capellini ne, Buscema ne, Frigerio ne, Cincotto 4

Risultati del 9° turno

Milano Basket Stars-BFM 66-51, Vittuone-Villasanta 73-56, Lodi-Pontevico 62-52, Giussano-Usmate 49-46, Mariano-Sanga Milano 69-38, Canegrate-Trescore 59-55, San Giorgio Mantova-Biassono 57-44, Bresso-Brixia Brescia 65-42.

Il programma del 10° turno d’andata

Sabato 1 Pontevico-Milano Basket Stars, Brixia-Biassono; domenica 2 San Gabriele Milano-San Giorgio, Villasanta-Lodi, BFM-Canegrate, Giussano-Mia (ore 19), Trescore-Vittuone, Usmate-Bresso.

Classifica

San Giorgio Mantova, Fanfulla Lodi 16; Mia Mariano Comense, Milano Basket Stars; BFM 14; Giussano 10; Pontevico, Usmate, Canegrate, Bresso 8; Villasanta, Biassono, Trescore, Brixia Brescia &; Vittuone 4; San Gabriele Milano 0.

