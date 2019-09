Basket femminile Torneo Internazionale FIBA Women’s Series 3 contro 3.

Basket femminile il torneo si giocherò a Udine dal 14 al 15 settembre

Buone notizie tinte d’azzurro per il basket femminile nostrano. La cestista canturina ex Mariano Comense Meriem Nasraoui dopo le belle vittorie di quest’estate è stata convocata dal Settore Squadre Nazionali 3×3, in occasione del Torneo Internazionale FIBA Women’s Series in programma a Udine dal 14 al 15 settembre (con inizio raduno il 13 settembre, fine raduno il 16 settembre). Meriem parteciperà con il quartetto azzurro dell’Italia Under23 e giocherà nel girone A con Francia, Paesi Bassi, Romania.

Nazionale Under 23

1. Ianezic Giulia (2000, 181, Lib. Sporting Basket School Udine)

2. Nasraoui Meriem (2002, 184, Basket Costa x L’Unicef)

3. Policari Elisa (1997, 185, Alpo Basket)

4. Trucco Valeria (1999, 192, Lib. Moncalieri)

Staff azzurro

Allenatore Angela Adamoli

Team Director Giancarlo Migliola

Team Manager Maria Cristina Curcio

Programma

13 settembre

Raduno

14 settembre

FIBA 3×3 Women’s Series

Centro Commerciale Parco Terminal Nord Udine

Girone A: Francia, Paesi Bassi, Romania e Italia Under 23

Girone B: Italia, Polonia e Rep. Ceca U23

16:10 Italia U23-Francia

16:30 Italia-Rep. Ceca U23

17:30 Italia U23-Romania

18:10 Italia-Polonia

18:50 Paesi Bassi-Italia U23

15 settembre

Dalle 15:30 Eventuali Quarti, Semifinali e Finali

Tutte le gare in diretta streaming sulla pagina di YouTube FIBA 3x

