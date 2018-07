Basket femminile: tre lariane sul mercato.

Basket femminile: la comasca Novati a Palermo

Estate tempo di vacanze ma anche di mercato per il basket femminile nostrano. Tre giovani cestiste lariane infatti sono i primi pezzi pregiati di alcune manovre nella serie A nazionale. La comasca Paola Novati ala-pivot classe 1998 è stata infatti annunciata alla corte dell’Andros Basket Palermo ambiziosa squadra di serie A2. Paola cresciuta nel Pool Comense, poi a Costa Masnaga, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Sanga Milano in A2 conquistando anche due finali nazionali Under20. Per lei all’attivo due bronzi nazionali U 15 e U17 con Biassono, formazione con cui ha esordito in Serie A2 nella stagione 2014/15. I risultati raggiunti la portano nel giro della nazionale con cui arriva anche la prima esperienza importante in Europa: nel 2016 gioca i campionati Europei Under 18 a Sopron chiusi al 7° posto.

Quest le prime parole di Paola dopo la firma con il club siciliano: “Ho scelto Palermo perché ho voglia di mettermi in gioco e volevo trovare una squadra che mi facesse crescere ancora. Tra le varie offerte mi sembrava la più adatta per lo staff tecnico, per l’organico e gli obiettivi. Da parte mia spero di poter essere d’aiuto a questa squadra dando il mio contributo”. Per Paola sarà la prima volta molto lontano dalla sua Como. “E’ vero sarà la mia prima esperienza fuori casa e sicuramente è un cambiamento molto importante ma ripeto ho voglia di mettermi in gioco da tutti i punti di vista. So di dover crescere ancora molto, migliorare al tiro e sicuramente lavorare tanto sulla difesa Spero che possa essere un campionato più che positivo e nel quale riusciremo a raggiungere tutti gli obiettivi proposti. Non vedo l’ora di iniziare”.

Laura Meroni ad Orvieto

Da Costa Masnaga a Orvieto, il balzo è grande anche per Laura Meroni, la giovane cestista di Albavilla, classe 1999. La guardia-ala cresciuta nelle ultime stagioni con la maglia del Basket Costa nei giorni scorsi ha firmato con l’Azzurra Orvieto dove disputerà il prossimo campionato di A2 alla corte del neo coach Francesco Dragonetto. “Con Laura il nostro quintetto sarà da combattimento perché è una giocatrice di grande atleticità, con grande forza fisica e propensione offensiva”. Come Novati, Laura Meroni vanta anche molte esperienze con le nazionali azzurre giovanili.

Beatrice Del Pero verso Battipaglia

Compagna di squadra di Laura Meroni a Costa Masnaga e recentemente di Novati con l’Italia U20, la terza gemma pregiata del mercato nostrano al femminile è Beatrice Del Pero guardia del 1999. Attualmente agli europei con l’Italia U20, Bea dopo essere cresciuta a Como è esplosa con la maglia di Costa Masnaga dove era punto di forza del quintetto di coach Gabriele Pirola.

Con la maglia azzurra invece vanta numerose presenze e due medaglie, quella d’argento ai Mondiali Under 17 di Saragoza e quella di bronzo agli Europei del 2016. Ora la decisione di accettare l’offerta di Battipaglia per provare l’avventura nella massima Serie di A1. Mancano solo gli ultimi dettagli prima dell’ufficialità, attesa a breve da parte della società campana.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU