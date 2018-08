Basket femminile quattro cestiste nostrane in azzurro.

Basket femminile l’Italia esordirà il 17 agosto contro l’Ungheria poi Polonia e Croazia.

Proseguono le grandi manovre della Giovane italia Under16 in vista dei campionati Europei di basket femminile in programma dal 17 agosto a Kaunas. Tra le azzurre in raduno a Pesaro ci sono anche le quattro cestiste lariane in forza al Basket Costa Masnaga dalla capitana Giorgia Balossi a Meriem Nasraoui, da Silvia Colognesi a Camilla Allevi tutte decise ad andare in Lituania per la rassegna continentale dal 17 al 25 agosto. Da sabato 4 il poker nostrano sarà raggiunto dalla compagna di squadra di club Martina Spinelli reduce da un piccolo e meritato periodo di riposo dopo il 5° posto con l’Italia U17 ai Mondiale disputati in Bielorussia. La nazionale U16 (in raduno dal 16 luglio) proseguirà fino al 9 agosto a Pesaro dove parteciperà al Torneo Internazionale dal 10 al 12 agosto, quindi si sposterà a Roma dal 13 al 15 agosto per poi partire per la Lituania. L’Italia è inserita nel gruppo C con Ungheria, Croazia e Polonia. Le azzurrine esordiranno venerdì 17 alle 19 contro l’Ungheria poi sabato 18 seconda gara contro la Polonia ore 21.15 e domenica 19 terza sfida con la Croazia ore 16.45 che chiuderà la prima fase.

Il programma azzurro

Fino al 9 agosto

Ore 10.00-13.00 Allenamento

Ore 17.30-20.00 Allenamento

10 agosto

Ore 12.00-13.00 Allenamento

Ore 20.30 Torneo ITALIA-OLANDA

11 agosto

Ore 12.00-13.00 Allenamento

Ore 20.30 Torneo ITALIA-BELGIO

12 agosto

Ore 12.00-13.00 Allenamento

Ore 20.30 Torneo ITALIA-SPAGNA

13 agosto

Ore 9.00 Trasferimento a Roma

Ore 16.00-20.00 Allenamento

14 agosto

Ore 10.00-12.00 Allenamento

Ore 17.30-20.00 Allenamento

15 agosto

Trasferimento in Lituania

Dal 17 al 25 agosto

Campionati Europei

