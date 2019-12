Basket femminile dopo l’8° turno dei girone C di Promozione.

Basket femminile Ecostore cade a Gallarate

Dopo sette vittorie consecutive si è interrotta la serie positiva dell’Ecostore Villa Guardia nel campionato di basket femminile di Promozione. Nell’8° turno d’andata infatti il team lariano si è arreso ieri a Gallarate per 46-30 e ora è stato raggiunto in vetta al girone C dal Canegrate. E domenica prossima per l’ultimo turno d’andata andrà in scena proprio il big match per l primato Canegrate-Villa Guardia.

Risultati dell’8° turno, penultimo d’andata girone C

Nova-Corbetta 45-55, Real Busto-Tradate 70-44, Canegrate-BFM 68-50, Samarate-Fernese 56-45,Gallarate-Ecostore Villa Guardia 46-30.

Classifica del girone C

Ecostore Villa Guardia , Canegrate 14; Gallarate 12; Samarate 10; Fernese, Nova 8; Real Busto 6; BF Milano, Corbetta 4; Tradate 0.

Programma del 9° turno, ultimo d’andata girone C

Mercoledì 18 BFM-Nova; venerdì 20 Corbetta-Gallarate; sabato 21 Tradate-Samarate, Fernese-Real Busto; domenica 22 Canegrate-Villa Guardia (ore 17).

