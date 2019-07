Basket femminile un cestista brianzola seconda in Italia.

Basket femminile l’atleta di Vertemate con Costa ha sfiorato lo scudetto a Castellana Grotte

Il basket femminile lariano fa festa per un argento che luccica alle finali nazionali del 3 contro 3 che si sono giocate a Castellana Grotte. La cestista di Vertemate cresciuta nel Basket Femminile Mariano Comense Sofia Frustaci si è laureata vicecampione d’Italia alle finali nazionali di categoria Under18 che si sono giocate nella ridente località pugliese. Finali che Sofia ha giocato con la maglia di Costa Masnaga e al fianco delle sue compagne Chiara Discacciati ex Comense, Letizia Panzeri di Valmadrera e la lecchese Silvia Colognesi. Dopo un percorso perfetto la corsa delle panterine trascinate da Frustaci si è fermata solo nella finalissima quando sono state battute di misura per 10-11 da Savona. Ad accompagnare il quartetto di Costa c’era il tecnico di Maslianico coach Cosimo De Milo fresco di scudetto Under16 sempre conquistato con il Basket Costa Masnaga.

Il cammino dei Sofia e Costa alle finali u18

Prima fase

Costa-Perugia 11-3

Costa-Catanzaro 15-2

Costa -Roseto 14-12

Seconda fase

Costa-Rivana 15-4

Costa-Prato 15-7

Costa-Moncalieri 14-7

Costa-Campobasso 15-8

Quarti di finale

Costa-Corato 12-4

Semifinale

Costa-Roseto 15-4

Finalissima

Costa-Savona 10-11

Tutte le finali

1°-2° posto Amatori Pallacanestro Savona-Basket Costa x l’Unicef 11-10

3°-4° posto Reyer Venezia-Roseto Panthers 15-6

9°-10° posto Cestistica Campobasso-Feba Civitanova 7-13

11°-12° posto Cestistica Prato-Minibasket Battipaglia 9-8

13-14° posto Catanzaro Basket-Virtus Albano-Pavona 5-12

15°-16° posto Cestistica Rivana-Nuova Trogylos Priolo 6-15

Classifica finale

1. Amatori Pallacanestro Savona

2. Basket Costa x l’Unicef

3. Reyer Venezia

4. Roseto Panthers

5. Libertas Moncalieri

6. Futurosa #Forna Trieste

7. Nuova Matteotti Corato

8. Pallacanestro Perugia

9. Feba Civitanova

10. Cestistica Campobasso

11. Cestistica Prato

12. Minibasket Battipaglia

13. Virtus Albano-Pavona

14. Catanzaro Basket

15. Nuova Trogylos Priolo

16. Cestistica Rivana

