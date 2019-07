Basket femminile un’altra cestista lariana pronta per in serie A1.

Basket femminile l’atleta di Vertemate debutterà nella massima serie con il team lecchese

Un’altra giocatrice lariana è pronta a sbarcare nel grande basket femminile e a debuttare in serie A1. Dopo la baby comasca Giorgia Balossi anche la sua compagna di squadra Sofia Frustaci è stata confermata tra le file del Basket Costa Masnaga che parteciperà al massimo campionato nazionale donne. La guardia classe 2001 di Vertemate ex Basket Femminile Mariano Comense ha ancora negli occhi una stagione, l’ultima, davvero eccezionale culminata con la promozione in serie A1 arrivata proprio grazie al suo canestro decisivo segnato nella finale playoff contro Alpo Villafranca.

Parole, ricordi e ambizioni di Sofia Frustaci

“E’ stata una stagione indubbiamente clamorosa, conclusa nel migliore dei modi con la promozione in A1. Sono felice per la squadra, la società e anche per me: aver segnato il canestro decisivo è stato il coronamento dei tanti sacrifici e del lavoro di tutto l’anno. Una gioia personale che poi ala sirena finale è esplosa con la gioia di tutta Costa Masnaga. E’ stato bellissimo. Che emozioni”. Un’altra stagione di emozioni per Sofia che ha poi vinto l’argento ai campionati italiani Under18, bissato anche nelle finali nazionali del 3 contro 3 sempre Under18 con la maglia di Costa Mansga.

Ora come detto all’orizzonte c’è lo sbarco in serie A1

“Mi aspetto un campionato molto più difficile, sopratutto dal punto di vista fisico. Avrò però l’opportunità di incontrare e affrontare giocatrici con tanta esperienza, posso imparare davvero tanto e migliorare”.

Ora per Sofia un pò di meritata vacanza prima di tornare in campo: c’è da preparare il debutto in serie A1.

